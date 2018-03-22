派出所阻詐達人 兩天保住兩老人的110萬元

西螺派出所員警廖正發向老婦人說明她被詐騙的方法已經騙過很多人，老婦人清醒後沒匯款。（警方提供）

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西螺派出所員警廖正發向老婦人說明她被詐騙的方法已經騙過很多人，老婦人清醒後沒匯款。（警方提供）
西螺分局21日晚間立即頒發敘獎令予攔阻詐騙有功員警，分局長符基強（右2）頒發敘獎令， 左二是警員廖正發， 左一是警員王夫詮。（警方提供）

西螺派出所警員廖正發去年8月曾假扮搬運工人，逮捕正在提款的詐騙集團車手，20日、21日連續兩天又再度阻詐110萬。

一位居住於莿桐鄉陳姓70歲老翁20日下午兩點多，拿著郵局存摺欲匯款10萬元到不明人士戶頭內，老翁一邊接聽對方電話一邊匯款，令郵局行員感覺有異，趕緊通報西螺分局。

警員廖正發及許任伯前往了解，得知陳姓老翁接獲不明電話稱遠房親戚急需用錢，且叫老翁不要掛斷電話，並指示匯款動作，經兩名員警一再說明案例，終於卸下老翁心房，恍然大悟驚被詐騙，保住老人家的10萬元老本。

21日下午三點多，又一名西螺鎮張姓77歲老婦人接獲詐騙集團電話，謊稱其子跟地下錢莊借錢簽本票，若不還錢將對其子不利，張老婦人一聽兒子生命受到威脅，緊張得六神無主，拿著郵局存摺欲提領新台幣100萬元。

警員廖正發與同事王夫詮急忙趕往郵局，費了好大功夫終於讓張老婦人瞭解電話另一頭是詐騙集團，廖正發向老婦解說各種詐騙伎倆，獲得老婦人信任而沒匯款。

西螺分局21日晚間立即頒發敘獎令予攔阻詐騙有功同仁，對於他們防止民眾受害的積極表現感到與有榮焉，分局長符基強讚賞警員廖正發表現不同凡響，認為他「阻詐達人」的封號實至名歸。

(中時)

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