9個月腫瘤長3公分 標靶真光刀治療緩解

2018年03月22日 10:26 中時 林欣儀

住在彰化的80歲廖姓婦人日前食不下嚥、體重暴瘦，她就醫檢查發現罹患肝癌，卻擔心開刀風險太高，遲未治療，短短9個月就讓原本9公分大腫瘤成長至12公分，且因腫瘤頂到橫膈膜導致腹痛，所幸接受「標靶真光刀」放療，2周後症狀獲得緩解。

「惡性重大的肝癌腫瘤每40天長大一倍！」亞大醫院放射腫瘤科主任王博民指出，廖姓婦人的腫瘤成長速度較一般人慢，可能與她早期從事農務、免疫力較好有關，若以一般同齡人來說，肝癌三期還拖了9個月，可能已出現肝衰竭、甚至破裂。

王博民強調，肝癌因早期沒症狀，發現時多為中晚期，1年存活率僅15％，根據醫療團隊累積的4千多件治療案例計算，若出現症狀立即就醫並治療者，約3分之2患者可爭取到6至12個月時間做後續治療，並延長存活率。

王博民說，無法手術的肝癌患者早期僅能給予標靶治療，但延長存活效果不佳，考量廖婦年事高且腫瘤大、且已侵犯肝門靜脈，決定使用新添購的標靶真光刀，藉由立體定位放射治療殺死癌細胞，之後再佐以標靶藥物，不但可大幅降低副作用，根據統計，約6、7成肝癌腫瘤面積縮小一半以上。

王博民建議，肝癌患者應注意少鹽、少吃醃漬加工與生冷食物，且應多攝取蛋白質，若有尿液呈深褐色、解黑便情況則應儘速就醫。

(中時)