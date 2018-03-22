獨家》驚！維護總統安全的保6總隊 竟有2線2星警官持安毒

2018年03月22日 10:22 中時 謝明俊 、 王揚傑 、 張國欽

保六總隊29歲鄭姓警官(右一)持安非他命遭警方查獲。((圖／翻攝畫面)

更新:持毒警官免職11:00)職司總統安全維護的警政署保6總隊警官1隊，驚傳有2線2星警官涉嫌持有安非他命毒品！新北市永和警分局得和派出所員警昨（21）日晚間11時許，在永和區民權路58巷內盤查29歲鄭姓男子，鄭男主動從其短褲左邊口袋交付1小包毛重1.18公克的安非他命，警方查詢身分時，赫然發現鄭男竟為保六總隊官一隊2線2星組員。

保六總隊事發不久立即作出懲處，予以兩大過免職處分，針對鄭姓警官涉毒案，於今日上午立即召開「考績會」。

派出所員警大吃一驚，但仍依法將鄭員逮捕帶回，偵詢後依法移送新北地檢署偵辦，並立即循重大治安及風紀案件通報程序，通報給保6總隊，警官一隊立即派前往得和所了解。

據悉，被查獲持有毒品的鄭介煦，今年才29歲，是警察大學76期外事系畢業，目前在保6總隊警官1隊擔任組員。21日晚間11時許，鄭員在永和區民權路58巷2弄口，遇到永和分局得和路派出所江姓、蔡姓員警巡邏盤查，鄭員主動從短褲左側口袋拿出1小包白色結晶體，經員警以檢測包測試，發現竟是安非他命，重量達1.18公克。鄭員還當場向員警表示自己是保6總隊組員。

得和所員警隨將鄭員逮捕帶回偵詢，鄭員坦承持有毒品，偵詢後，警方於22日上午將鄭員依法移送新北地檢署偵辦。

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(中時)