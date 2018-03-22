台大醫學教授王明鉅批 政府有錢買煤 沒公費打四價疫苗

2018年03月22日 10:18 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

圖為台大醫院前副院長王明鉅，2014年他曾出任台大竹東分院院長。（中時資料照片/王明鉅提供）

政府經費拿來買好的媒，老百姓只好自求多福？！衛福部長公開說今年秋天要讓民眾打四價疫苗，全力向行政院爭取預算。結果似乎被打回票了，專家仍決議今年繼續打三價疫苗。台大醫院前院長王明鉅表示，這次他不打算聽從專家的意見，決定要自費打四價疫苗，他不要明明有更完整的防護流感方式，卻還要擔心疫苗會不會猜錯，讓自己倒霉中鏢。

對於專家們建議，今年秋天要打的流感疫苗，仍然就用三價的就好。不必用四價的疫苗，現任台大醫學院麻醉科教授的王明鉅深夜在臉書發文表示，這一次他不準備聽專家的話。

王明鉅推測，專家這樣決定的最重要原因，是在只有這麼多預算的狀況下，錢要先用到專家們覺得更重要的地方去。是在目前三價流感疫苗就算沒有猜中，也有3成的保護力的狀況下，明年也不一定運氣那麼差又會猜錯，所以今年秋冬要打的疫苗，就不要升級，繼續用三價疫苗就好了。

他挖苦施打三價的這項決議，對專家來說，無論是不要多花8億元或是爭取不到8億元，那是專家的決定。其實比起深澳電廠環保署副署長的一票，疾管署的專家們的一票，才是真正決定了台灣千百萬人的幸福。

不過，王明鉅決定今年秋天，他不要讓這些專家們來決定這件攸關我的健康的事。在明明就有更完整防護流感的方式之下，他不要再去擔心疫苗會不會猜錯，不要再去擔心會不會那麼倒霉。

(中時電子報)