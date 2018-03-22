大學生化身「波麗士天使」協助輔導中輟少年

嘉藥社工系今年成立「波麗士天使社」，用愛與關懷感召迷途的少年。（曹婷婷攝）

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有志社工服務的大學生，化身波麗士天使！嘉南藥理大學社會工作系一群同學自發性組成志工團隊，一年多以來主動協助台南市政府警察局少年輔導工作，今年更進一步成立「波麗士天使社」，尚未跨出校門投入社工服務，就身體力行，用愛與關懷感召迷途的少年。

「波麗士天使社」發起人、社工系進修部105甲班洪靜雲同學表示，嘉藥社工系系友超過3000人、遍布台灣社會工作界，她和同學們得知少年隊長期投入中輟生的輔導服務，認為極具意義，便串連有志少年輔導工作的社工系、老人服務事業管理系同學，加入輔導志工行列。

一年多來，大哥哥、大姊姊們透過持續關懷和陪伴，不是以上對下的叮嚀，而是宛如朋友般的陪伴，感召許多中輟學子革除舊習慣、重返校園，也因為成果顯著，所以，嘉藥社工系決定成立社團，以整合志工、校內外輔導資源，並獲得嘉藥學生事務處的大力支持。

少年隊吳順發隊長表示，市府設有跨局處的「少年輔導委員會」，非常重視少年輔導工作，感謝嘉藥師生大力支持，幫助少年抗拒毒品、犯罪誘惑，他也稱讚志工同學的熱心與耐心，願意每周付出時間，長期陪伴關懷少年。

嘉藥副校長陳鴻助表示，嘉藥不僅有社工系師生持續供專業協助，分析檢測中心也正與衛生局合作申請毒品檢驗實驗室認證，師生將發揮專業，融入社會服務，一起與市府輔導少年、打擊濫用藥物。

社工系主任謝聖哲表示，社工師資陣容堅強完整，課程安排涵括各領域社工專業，培養出來的同學專業能力佳、社工倫理深，更對社會工作有高度熱情，在學期間便主動積極參與社會服務，為善盡大學社會責任不遺餘力。

此外，社工系今年起培訓學生成立反毒桌遊宣導團，透過時下流行桌遊，融入艱澀難懂的反毒知識，寓教於樂，讓高中職學生牢記毒品特性進而遠離毒害。現階段優先提供給台南市私立高職及綜合高中應屆高三畢業班級宣導，歡迎各校踴躍申請。

(中時)

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