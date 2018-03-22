5歲遭醉父家暴打破耳膜 安心亞聽力剩20％

安心亞透露5歲時遭喝醉父親掌毆，導致耳膜破裂，聽力僅剩20%。(中時資料照片)

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中時電子報

從諧星轉型歌手的女神安心亞，已一段時間沒推出新唱片作品，目前正忙拍新戲，工作依舊忙碌，近來她接受時尚雜誌訪問，坦率再談關於自己失去聽力的痛心往事，表示5歲時被父親家暴痛毆，耳膜被打爆導致聽力變剩20%，從此重聽。

安心亞近來接受《柯夢波丹》訪問，再度觸及童年那段陰霾往事，吐露事情發生在5歲那年，當時父親喝酒性情大變，媽媽阻止他亂鬧，沒想到被嗆：「妳不給我喝酒我就打小孩！」，接著就痛毆安心亞，一巴掌重重打在她臉上，5歲的孩子左邊耳膜就這樣破裂了，經醫生檢查聽力僅剩20%。

因為重聽，安心亞在青少年時期相當自卑內向，擔心自己的脆弱與不安被發現，「能夠擁有一點成就的信心都沒有」，直到上了高中在軍訓課時講了個笑話，讓同學們哈哈大笑，她感受到滿足感，也發現自己有搞笑天賦，因此以模特兒身分入行，之後進軍娛樂圈，也漸漸感受到自己其實比很多人都幸福。

安心亞自豪表示，其實聽力受損，讓她從小對聲音特別敏感，也比一般人更努力要把聲音跟其他人說的話聽清楚，也因此在不知不覺中培養出好音準，演出時反倒能好好呈現聲音及感情，也漸漸覺得重聽不是缺陷，而是值得驕傲的事。

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康

(中時電子報)

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