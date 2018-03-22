日茨城縣廳大搬家 近2萬紙箱成夢靨

2018年03月22日 11:41 中時 黃菁菁

日本茨城縣廳大規模修改編制，計劃年度底(3月底)之後大搬家，但因正值搬家旺季找不到業者可接單，故決定動員縣廳職員充當搬家工，約1萬6千個紙箱要在3天內搬完。

《茨城新聞》報導，茨城縣知事大井川和彥首度著手進行組織重整，新設營業戰略部和產業戰略部，並廢除知事直轄的部署，許多部門的名稱和工作場所都更動，除了教育委員會等之外，共18個樓層要搬家。

茨城縣廳計劃在3月底各部門大搬風，不過因時間太趕，被搬家公司以人手不足為由拒絕。茨城縣管財課表示，今年1月向縣內的兩家搬家公司詢問接單的意願，但因3月底正值搬家旺季，且搬家規模過大，最後因人手不足而無法接單。

縣廳最後決定自己搬，其中1家搬家公司還提供了2萬個紙箱和60台推車，堆放在縣廳的地下室，希望縣廳職員能平安無事地搬好家。

管財課表示，搬家作業將從30日下午5時15分業務結束後正式開始，加上31日和4月1日的星期六、日，計劃在3天內一口氣搬完。

《讀賣新聞》報導，高116公尺、25樓高的茨城縣廳總動員大搬家乃罕見的特例。搬家大隊是從所有部門召集來的，以20、30歲年輕人為主的288人，共分3班，動用12部電梯將紙箱、辦公桌等搬到各樓層。

4月1日也是新年度開始的頭1天，雖然是星期日，但大多職員都必須上班，負責拆箱、整理等工作。

《茨城新聞》指出，茨城縣廳上次相同規模的搬家是在1999年，將舊廳舍搬到現在的大樓，當時委託搬家業者從3月下旬起，花了2週的時間，前後動員了4千人次及1300萬輛的貨車，才把6萬3千個紙箱及3500個辦公桌等搬完。這次雖然只是內部搬家，但也是項艱鉅的大工程。

(中時)