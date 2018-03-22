BMW撞國光號 酒駕男落跑找女友人來顧車

2018年03月22日 11:00 中時 陳世宗

肇事BMW轎車的車牌，竟然還卡在國光客運行李廂門。（陳世宗翻攝）

「又是酒駕惹的禍！」46歲的藍姓男子，21日深夜11時許，疑因酒後駕車行經台中市台灣大道與黎明路口，和1輛剛下交流道的國光號客運發生碰撞；肇事的BMW轎車頭全毀零件散落，車牌還卡在國光客運的行李廂門。藍男竟要女性友人到場顧車，警方依法究辦。

警方指出，21日深夜11時許，1輛價值近300萬元的BMW X4轎車，在台灣大道與黎明路口，和1輛剛下交流道的國光號客運發生碰撞；國光號客運上有5位乘客，所幸都未受傷。但該輛肇事的BMW轎車，不僅車頭全毀、零件還散落滿地，車牌並卡在國光客運左側行李廂門。

警方說，該輛高級轎車的藍姓駕駛事故發生後，竟然步行走離現場，還叫自己的女性友人到現場顧車處理善後。國光客運的柳姓駕駛指出，他綠燈直行開過台灣大道黎明路口時，就聽到「碰」一聲巨響，經下車查看，才發現肇事的男子竟離開現場，連叫他頭也不回。

警方表示，藍姓男子最後在女性友人與員警的勸說下，方回到現場處理；警方對他進行酒測，其酒測值為0.6毫克，全案上午正依法究辦中。

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(中時)