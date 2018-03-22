救人反被告到毀前途！台大醫嘆「在台當醫生豬狗不如」

2018年03月22日 10:44 中時電子報 林郁庭

一場近乎讓他前途全毀的官司，讓黃慧夫對台灣醫界灰心不已。（圖／翻攝自民間司法改革基金會 臉書）

走不出司法巨塔 救不了自己的醫生（影／民間司法改革基金會 臉書）

台灣醫療糾紛案件時有所聞，「民間司法改革基金會」臉書，近日上傳一段影片，台大醫院整形外科主治醫師黃慧夫在鏡頭前沉痛告白，一場近乎讓他前途全毀的官司，讓他對台灣醫界灰心不已，痛呼：「在台灣千萬不要當醫生，醫生是一個豬狗不如的行業」，若兒子從醫打斷腿。

「民間司法改革基金會」臉書近日PO出影片，黃慧夫依據自身行醫13年經歷沉痛告白，奉勸所有學醫的人「如果有能力做好進修、對醫學有興趣，去別的國家當醫生都比台灣好」，原因追溯到他10年前在亞東醫院進行的一場手術。

十年前一名14歲李姓少年無照騎車外出失控撞車，被送往亞東醫院。時任醫院醫師的黃慧夫立刻替他進行右腿筋膜切開術急救。術後五天患者自行轉院，卻引發小腿持續內出血致壞死，最終只好截肢，而黃慧夫遭少年家屬控告業務過失傷害致重傷罪，一審被判無罪，二審卻在無新事證、新鑑定報告情況下，直接翻盤判成有罪、判刑 4 個月。黃慧夫想上訴，卻受限於刑事訴訟法 376 條第一款規定，特定案件二審確定後，不得上訴三審，最終黃慧夫以易科罰金 12 萬元定讞。

對此黃慧夫表示相當無奈！因為起初制定刑事訴訟法376條的目的，是在讓輕判的案件不要拖太久，但這也相對限縮了人民訴訟權。去年底，立法院終於三讀通過「刑事訴訟法」部分條文修正草案，未來特定類型案件即使一審無罪、二審改判有罪，仍可上訴；但黃慧夫的醫療糾紛案已終結，即使修法他仍無法獲得上訴機會，還連帶影響醫院升遷、進修，留下一輩子難以抹滅的汙點。

面對這樣的結果，黃慧夫體悟到「防衛性醫療」的重要性，但最悲哀的也莫過於如此：「當醫生第一個想到的不是如何盡心盡力治病人，而是如何先保護好自己」。

當時已有許多整形外科的醫師轉向醫美產業「淘金」，黃慧夫仍選擇留在又累又忙的醫學中心付出熱情與心力，但這樣的使命感卻在法律前顯得豪無價值！讓黃慧夫感到相當灰心，感嘆「在台灣當醫生是一個豬狗不如的行業」。對於自己的孩子懷有未來當醫生的志向，他選擇反對：「我不准他當醫生，他當醫生我就打斷他的腿，這是一個錯誤的選擇、錯誤的職業」。

(中時電子報)