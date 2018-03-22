持續增強軍備 日海自淡路級掃雷艦二號艦成軍

遠洋掃雷艦MSO-305平路軍艦交艦後首次出航。（圖/JMSDF 2018/3/16)

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中時電子報

據日本海上自衛隊官方臉書訊息，3月16日在日本海洋聯合有限公司鶴見工廠，舉行「淡路」級遠洋掃雷艦二號艦「平戶」軍艦（舷號：MSO-305）的交艦儀式和自衛艦旗授旗儀式。共有包含防衛大臣（相當於國防部長）小野寺五在內的多位相關人員參加了儀式。「平戶」軍艦是以長崎縣平戶市命名。

自衛艦交艦。(圖/JMSDF 2018/3/16)

防衛大臣將自衛艦旗授予平路軍艦艦長。（圖/JMSDF 2018/3/16)

「淡路」級是用於汰換「八重山」級掃雷艦的後繼兵力，雖然「淡路」級與前代「八重山」級的模具幾乎相同，但通過使用玻璃纖維強化塑膠材質(Fiberglass Reinforced Plastics ,FRP)，標準排水量比起木造「八重山」級的減少了30％，而船體的壽命則增加。

向平路軍艦艦長獻花。(圖/JMSDF 2018/3/16)

升自衛艦旗。(圖/JMSDF 2018/3/16)
歡送平路軍艦首次出港。(圖/JMSDF 2018/3/16)

「淡路」級遠洋掃雷艦共編列預算建造三艘，三號艦預計於今年開工建造。淡路軍艦（舷號MSO-304）和平路軍艦編制於海上自衛隊掃雷隊群第1掃雷隊，母港為横須賀基地。

世界各國海軍習慣不同，有先完成訓練、戰備才才交艦成軍，也有先交艦成軍後才進行訓練兩種作法，日本屬於前者。

(中時電子報)

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