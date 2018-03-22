蒜價跌衝擊春蒜採收 中盤棄收購農民急

2018年03月22日 10:54 中時 許素惠

春蒜即將採收上市，不料蒜價目前跌到每台斤約15、16元，蒜商原本和蒜農契作每台斤25元，如今因蒜價跌，盤商卻毀約不願進場收購，農民心急如焚；台西鄉民代表吳政展居間引介加工廠收購，降低農民損失。但他說這只是救急之計，政府仍需有長遠對策。

台西蒜農陳文松指出，蒜商去年就和他們訂立契約種植，承諾今年收成要以每台斤25元全數收購，如今卻又反悔都不買了，眼看再過10幾天就要採收了，盤商不收，大家不知道該怎辦？

多位蒜農向吳政展陳情，吳請立委蘇治芬共同協助找蒜頭加工廠收購，並鼓勵加工成黑蒜頭，因為政府有補助加工業者，買台灣蒜頭加工每公斤補貼2.5元。不過有的加工業者要求有產銷履歷了解產品的種植過程及用藥登記等，泰半契作的蒜頭都沒有申請產銷履歷，順利的每台斤以16元獲得收購，減少蒜農損失。

吳政展指出，初步統計，沿海今年蒜頭種植面積約比去年同期多出500、600公頃，約4600到5000公頃間，加上今年4月進口商要求開放印度、埃及等國蒜頭進口，在在衝擊國內蒜價，盤商也因而持觀望，趁機壓低價格，向農民毀約不收購，使農民面對滿田的已近成熟的蒜頭，急得如熱鍋上的螞蟻。

吳政展表示，協助請加工廠收購只能個案救急，政府還是得拿出對策來。蘇治芬也認為政府在長期產銷失衡的問題上，應建立中衛體系解決在地的特產，不要讓農民落入蒜商的掌控中。

(中時)