申請大陸科研基金在台灣遠端執行 科技部長陳良基：不行

2018年03月22日 11:10 中時 林志成

台灣學者申請大陸國家自然科學基金，但人未去大陸，而在台灣執行，可以嗎？科技部長陳良基今天表示，依台灣法令是「不行」，而且大陸學者申請他們國家自然科學基金的通過率不到2成，台灣學者要去爭取也不容易。

大陸提出31項惠台政策，包括讓台灣學者可以申請他們的國家自然科學基金，教育部已明確表示，現職國內公私立大學教師，不能以專案或專職方式到大陸參與他們國家重點研發計畫。

科技部今天到立法院進行施政報告，國民黨立委柯志恩質詢陳良基說，現行《兩岸人民關係條例》及《教育人員任用條例》只規範人不能到大陸，有些國內學者想申請大陸國家自然基金的經費，但人不去大陸，而是在台灣遠端運作，這樣可不可以？

柯志恩要求科技部將規定說清楚，否則有些國內學者在不知情下申請大陸研究經費，之後若參與大學校長遴選，北檢還要來調查，這就會很麻煩。

陳良基回應，大陸共有163萬個教授，申請他們國家自然科學基金的通過率不到2成，台灣學者要加入爭取，困難度頗高。台灣的大學教師有4萬5000人，每年大約一半可申請到科技部研究經費，比大陸高出很多。

對於國內學者想申請大陸研究經費後，人不去大陸，而是在台灣執行研究計畫，陳良基明確表示，依現行台灣法令規定，這樣做是違法的。

不過陳良基表示，兩岸科技部過去在科學研究有許多合作（如綠能），雙邊還有固定的部長級論壇，但去年大陸的科技部長未來參加論壇，很可惜。他認為，台灣和大陸的科技合作，只要雙方談好、對岸也能尊重台灣是主權獨立國家，就可以持續進行。

時代力量立委洪慈庸質詢說，現在每年產出4000個博士，但8成都在學界，進入業界工作的僅2成，造成一些社會問題，怎麼辦？

陳良基回覆，每年產出的博士中，有2000人是政府部門人員去進修，另2000人則要找工作，但每年大學僅能提供1000個職缺，約有1000人要到其他研究機構或到業界工作，科技部已整合250個須要博士人才的250廠商，將媒合博士前往工作。

(中時)