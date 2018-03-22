女兒暖心舉動讓爸爸不知如何婉拒 網友：真的很毛！

網友加班夜歸，打開房門看到這一幕，不知如何婉拒女兒才好。翻攝爆廢公社

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中時電子報
/綜合報導

有網友加班夜歸打開臥室門，看到女兒將心愛的娃娃放在床上，一時不知怎麼回應好，今在爆廢公社po文說：「我要怎麼婉拒女兒才好呢？」結果引起網友熱烈回應，紛貼出被女兒心愛的娃娃嚇到的照片說，「安娜貝噁」、「家長心hen累，被女兒各種嚇」。

網友po出女兒把娃娃擺在樓梯上的照片，說「家長心hen累，被女兒各種嚇」。翻攝爆廢公社

網友在【爆廢公社】分享貼文，最近每天都加班到很晚才下班，回到家房間都是這副景象…，等不了我那麼晚的女兒跑去跟媽媽睡，很貼心的留下她的好朋友莎拉陪我，我要怎麼婉拒女兒才好呢？

他並po出女兒將娃娃莎拉放在床上，並將娃娃蓋好被子的照片，引起網友熱議，有網友說，「那種燈光氛圍，真的很毛！只差娃娃沒幫你蓋被子」、「雖然有點毛…但是想到是女兒的愛就坦然了啦」、「爸爸喜歡的是1比1真人大小的吧！哈哈」。

還有網友說，「玫瑰瞳你眼？」、「笑死 求版主內心陰影面積」、「頭髮一定要這樣嗎？！」、「好恐怖 但實在太好笑了哈哈」、「我笑了，到底是小孩天真還是大人想太多，哈哈哈」。

有網友po出兒子上學時留下他的兄弟們（娃娃）幫他暖床的照片。翻攝爆廢公社

不過，也有網友po出兒子上學時留下他的兄弟們（娃娃）幫他暖床的照片，還有網友po出女兒把娃娃擺在樓梯上的照片，說「家長心hen累，被女兒各種嚇」、「我也曾經被嚇過，超怕這種娃娃」、「我家的慘狀～有時棉被一打開就被嚇到」。

(中時電子報)

有網友說，「我家的慘狀～有時棉被一打開就被嚇到」。翻攝爆廢公社

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