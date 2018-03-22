紀念非裔士兵 美新柏克級驅逐艦蘭道強森號將服役

2018年03月22日 11:08 中時電子報 李靖棠

據美國查爾斯頓城市報（Charleston City Paper）報導，美國海軍最新一艘、於2015年底下水測試的柏克級驅逐艦（Arleigh Burke class）蘭道強森號（USS Ralph Johnson），將於4月2日、在查爾斯頓港正式投入服役。

特別的是，這艘驅逐艦是為紀念越戰（Vietnam War）期間，時年僅19歲的陸戰隊非裔二等兵蘭道強森（Ralph H. Johnson），於1968年在戰場上，因以身阻擋敵人手榴彈而犧牲，英勇行為救了其小隊成員性命，1991年獲追授榮譽勳章（Medal of Honor）。2012年由前海軍部長選定，作為新驅逐艦的名稱。

即將服役的美軍蘭道強森號驅逐艦。（圖/USS Ralph Johnson臉書專頁）

作為美軍柏克級第64艘驅逐艦，總排水量為7,000公噸、船身約156公尺長，最高速度30節、最大巡航距離可達8,400公里。主要任務要求為協同航艦戰鬥群的防空作戰，艦上搭載「神盾」作戰系統（Aegis combat system）和AN/SPY-1 3D相位陣列雷達，同級艦共計劃建造89艘。可搭載士官兵約400餘人，裝設有多枚反潛與水上作戰的武器，如：魚叉飛彈、戰斧巡弋飛彈與ASROC反潛火箭，並可停泊兩架SH-60 LAMPS III反潛直升機。

正在服役典禮做準備的美軍蘭道強森號驅逐艦。（圖/USS Ralph Johnson臉書專頁）

蘭道強森本人就出生於北卡羅萊納州的查爾斯頓，親友回憶起他的過往，都稱他是一個信仰虔誠的男孩，很早就立下加入陸戰隊的志向。1967年徵召入伍、隔年初即被送往越南前線。他的同隊戰友表示，在發現敵軍的手榴彈後，強森毫不猶豫地撲身蓋上，犧牲自己救了同隊的2名隊友，而強森的遺體被下葬於博福特國家公墓（Beaufort National Cemetery）。

(中時電子報)