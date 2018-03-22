若看不清這點 唐湘龍：民進黨再爛 國民黨仍沒機會

2018年03月22日 11:07 中時電子報 謝雅柔

今年雙城論壇能否續辦引發外界關注，資深媒體人唐湘龍指出，若「雙城論壇」照辦，大概確定柯、綠分手；而「雙城論壇」不辦，就表示蔡和柯達成合作默契，柯將在某種程度上與綠營合作。唐湘龍也集集，在此邏輯之下，國民黨別總是幻想民進黨和柯文哲會分裂，他說若看不清楚這一點，年底的選舉，民進黨做得再爛，國民黨還是沒有機會。

昨天有消息指出，北市府考量今年是選舉年，為避免雙城論壇成為各候選人的「造勢舞台」甚至突發事端，已確定今年的雙城論壇不會舉辦。台北市長柯文哲則表示，還有時間，慢慢談。至於是否會因應選舉年、論壇可能改提前至4、5月舉行？柯表示下個月就是4月，所以不可能。

唐湘龍在《NOWnews》名家論壇中指出，今年是選舉年，「美國參選」非常積極，從國防授權法開始、台灣旅行法跟後，然後五月有第一次在台北舉行的美台軍事工業會議、六月有美國在台協會內湖新館開幕。唐說美國在力挺蔡英文，力挺民進黨，他說這種用盡各種手段「干預台灣選舉」的作法，絕對是史上最強一波。

「在這種氣氛下，辦『雙城論壇』會不會非常非常『怪』」。唐說若辦了，不僅會被視為清楚的「政治代言」，舉辦期間，會場一定成為綠營選將絕佳造勢場所，維安難度恐怕十倍、百倍於世大運。沒有蔡英文的同意和配合，柯文哲辦不了這一場。勉強辦了，形同和綠營公開對峙、決裂。而最好的結果，就是「馬照跑，舞照跳，雙城論壇不辦」。不過即便連低調辦，拉低層級辦都很難。他說對北京來說，若偷偷摸摸辦雙城論壇，和當年上海市長韓正旋風來台相差十萬八千里，對照美國今年在台北招搖過街，何等丟臉？他說對當下的美中台三邊關係而言，不可能說服北京接受，那就不如不辦。

至於誰該來開這個口呢？唐說最好是蔡英文。至少是蔡英文政府找個理由擋掉「雙城論壇」。由蔡英文政府「扮黑臉」，柯文哲「扮白臉」，一起合作擋掉「雙城論壇」，是今年七月最好的結局。所以，讓今年的「雙城論壇」胎死腹中，是「柯蔡結盟」最明確的政治訊號。

此外，唐湘龍說在這個邏輯之下，國民黨不要總是幻想民進黨和柯文哲會分裂，只想坐收漁翁之利。如果看不清楚這一點，年底的選舉，民進黨做得再爛，國民黨還是沒有機會。

(中時電子報)