換地變無償撥用被議員批 柯P：按照SOP 哪敢藐視議會

友善列印
中時

北市府去年與國有財政署談定，要用立法院市有地交換南港瓶蓋工廠等國有地，但是議會表决沒有通過，近日又傳出市府打算改用無償撥用方式，互換2處土地的管理權，引發議員批評。台北市長柯文哲今表示，這是按照SOP，換地不行就走無償撥用，不需要經過議會同意；媒體追問，這樣是否藐視議會？柯稱，自己每天都被人家藐視，哪敢藐視別人？

柯文哲說明，現在是「互為無償撥用」，當時在議會希望換地，這樣產權比較清楚，但議會沒有通過，所以按照SOP，既然換地不行，那就採無償撥用，這只要行政院核准就可以了。

但是，因外界質疑，無償撥用比較容易被解讀為黑箱作業，去年就是為了尊重議會，所以希望先採用換地方式進行，北市府此舉是否打臉自己？柯文哲稱，事先就講了，換地不行，那退而求其次變成撥用。

如此一來將使北市府每年少收5000萬租金，對此，柯文哲說，政府不同於企業唯利是圖，對我們來講，南港瓶蓋工廠也不能爛在那裡，那個古蹟擺下去，文資團體也是要來抗議，另外，東區門戶計畫正在進行，南港瓶蓋工廠是東區門戶計畫在南港車站旁邊，收入不會比較少。

對於議會批評，柯文哲強調，這不需要經過議會同意，議員是一定要罵的，但我們就是按照SOP走；是否藐視議會，或是覺得議員為罵而罵？柯先說，自己「每天都被人家藐視，哪敢藐視別人？」接著又向提問記者說，怎麼問這種尖銳、不友善的問題？

(中時)

女兒暖心舉動讓爸爸不知如何婉拒…

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