逆我者亡？藍批教育部黑手打壓國語日報

2018年03月22日 11:19 中時 周毓翔

國語日報究竟是不是政府所捐助的財團法人？去年教育部認定其為政府所捐贈之財團法人，卻遭台北地院駁回聲請。如今教育部再出招，以國語日報未配合修改章程為由，拒絕核備新任董事長。藍委陳學聖痛批，整個事件看起來就是教育部在幫民進黨打壓意見不同的團體，「順我者昌，逆我者亡。」

藍委柯志恩指出，去年教育部聲請解除國語日報董監事職位，今年一月判決教育部被駁回。理由是國語日報是股東捐助，不是政府捐助，教育部也無法舉證1949年後還有編列預算補助。儘管法院判決如此，教育部如今竟然以尚未三審還沒定讞，持續搬出財團法人監督要點的規定，說國語日報3月選出的新任董事長無效。

陳學聖認為，連國語日報這樣純潔的報紙，都可以被民進黨政府污染成這樣，也是歎為觀止。國民黨團書記長李彥秀說，教育部連下金牌，目的就是要把黑手伸入媒體，且沒達到民進黨的政治目的，民進黨不會放手，教育部根本就是在幫民進黨服務，失去了教育的立場。

國語日報工會理事長王福鈞指出，教育部仍在持續要求國語日報修改章程，把董事會改成官派二分之一，3月5日產生的新任董事長，不僅拒絕核備新任董事長，還直接下通牒要國語日報30日內自己提出訴訟。

王福鈞說，「這個政府不斷下令要我們跟他們打官司，這種政府走到這地步，是政府自己要檢討，不該如此殘害。」

(中時)