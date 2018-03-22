朴子市今早辦農民節 表揚160位傑出農友

2018年03月22日 12:15 中時 張伊珊

原本在大陸從事五金業的吳聖彬（右），2年多前返鄉務農，今年首次獲得傑出農友表揚。（張伊珊攝）

嘉義縣朴子市今日上午在農會舉辦「107年度農民節大會」，表揚轄內共160位傑出農友，分為優良農事小組長、農業與農事推廣教育以及農業產銷班績優班員等4大類別。朴子市長王如經致詞時，特別感謝這些農友的辛苦付出，打響朴子作為雜糧故鄉的招牌。

擔任農事小組長已有好多屆的方松林，同時是崁前里里長，由於該里的居民約有9成以上務農，他所幸扮演起農會與在地農民的溝通橋梁，舉凡農民有任何農務上的疑難雜症，只要找他就沒問題，也算是另種里民服務，他笑說「不會累啦」。

現場最資深的受表揚對象為83歲的黃茂盛，他不僅是小組長，現在也種有1甲多田地的毛豆，平時更協助農事推廣教育，幫助不少農友解決種植或管理等問題，彼此互相切磋，他相當樂見大家共同提升農作物產量，「種田人，比較不藏私」。

2年多前為照顧家中父母親，毅然決然辭去在大陸的五金工作，返鄉務農的43歲吳聖彬，今年首次接獲傑出農友表揚，他坦言「很驚訝」。畢竟他目前仍處起步階段，需要學習的農務知識還很多，農會正好是個平台，提供相關農業資訊，對他幫助很大。

朴子農會總幹事黃純真表示，目前農會約有6000多位會員，種植面積大概2000多公頃，除種植水稻外，尚有毛豆、大豆與黑豆等雜糧作物，希望藉由歷年傑出農友表揚活動，凝聚農民向心力。

(中時)