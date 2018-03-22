川普明簽署「中國經濟侵略」備忘錄 對陸展開懲罰性行動

2018年03月22日 11:38 中時 江靜玲

美國總統川普將於美東時間周四（22日）中午12:30 （台北時間23日凌晨12:30 ）簽署關於「中國經濟侵略」的總統備忘錄，根據「301調查」結果，宣布對中國大陸採取懲罰性貿易行動。

相關人士指出，22日祭出的巨額關稅只是第一波，川普政府可能在兩周後針對中國大陸在美投資和留學生簽證，進行第二波報復。

美國貿易代表萊特海澤今天上午在眾院歲計委員會作證時，點名中國大陸為首要目標，認為美陸貿易最大的問題是智慧產權，指出貿易代表署針對中國大陸進行的301調查報告，向川普總統提出措施包括關稅和投資限制，建議在可量化懲罰性關稅對中國大陸施加最大壓力，對美國消費壓力則降到最小，但川普總統有權做最後決定。

美國貿易代表署官員今天下午對媒體就301進行簡報時則表示，過去9到10個月美國嚐試和中國大陸對話，給陸方許多機會，川普政府全力投入美中全面經濟對話，但雙方連聯合聲明都無法取得共識。

川普去年8月指示貿易代表署根據「301條款」展開調查後，官員表示，美陸保持對話，包括今年2月大陸國家主席習近平首席經濟顧問劉鶴訪問華府，會晤了貿易代表萊特海澤、財長穆努欽，但川普政府對中方的回覆不滿意。

官員指出，中國大陸在 301中有四個方面受到調查。一是大陸以正式或 非正式要求美國公司與大陸公司合資，被迫將科技移轉給大陸公司；二是美國公司在登註智慧產權時，無法享有和大陸公司同等的能力；三是大陸是否使用國家基金收購在美的智慧財產；第四是大陸是否駭入美國商業網路取得美國商業利益。

官員說，對中國大陸前述四項指控，「貿易代表署有強烈證據。」

官員表示，美方對大陸表達了有關調查和關切，陸方知道美方的沮喪。而自中國大陸2001年加入世界貿易組織以來，扭曲市場的作法就受到側目，美方也持續與陸方對話，但美陸貿易逆差不斷惡化，無證據顯示陸方行為改變。

官員並以中國大陸承諾對美牛進口解除限制，迄今未落實；承諾科技移轉可由各別公司決定，但未履行為例指出，在世貿組織架構下無法解決貿易爭端時，特別301就是有用的工具。

官員坦承，美國認知並考量到中國大陸可能採取報復的嚴重性，對此進行過跨部會討論。

川普去年8月指示美國貿易署，依1974年貿易法「301條款」啟動調查，判定中國大陸是否涉及侵犯美國智慧財產權和強迫技術轉移。「301條款」規定，報復外國不公平的貿易行為，美國得以採取單方課稅。

(中時)