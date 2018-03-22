擴大「深澳案」戰線　藍委要綠營新北市長參選人表態

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深澳燃煤電廠環差案持續延燒，更引來經濟部與環保署隔空交火，國民黨團今召開記者會，再次要求環保署副署長詹順貴下台、蔡政府說清楚能源政策走向。黨團書記長李彥秀更「擴大戰場」，呼籲民進黨有意參選新北市長者，應針對深澳電廠燃煤許可證是否應核發，表達清楚立場。

李彥秀表示，從近日經濟部、環保署互咬就可以看出，深澳燃煤電廠環差案通過是基於政治決定，而非環境及環保考量。她也質疑，「環評法」只要再3個月就能通過，經濟部、台電卻急著此時闖關，難道是相關數據禁不起「新環評法」檢驗？

李彥秀強調，新北市長朱立倫已經表明，如果深澳燃煤電廠環評案過關，新北市將不會核發燃煤許可證，呼籲民進黨新北市長參選人必須跟進，針對此案做清楚表態。

藍委許淑華指出，蔡政府能源配比，規劃2025年燃煤要降到30%，昔日環保鬥士形象深植人心的詹順貴，因遭受環團及各界質疑，旋即打臉經濟部與行政團隊，聲稱「有必要花1000億去補這0.1%（備用容量）嗎？」她痛批，詹如果早知如此，當初何必投下關鍵贊成票？蔡政府一下說有乾淨的煤，一下又說沒有，必須向全國人民交代。

藍委王育敏也說，詹順貴已經不適任必須下台負責，即使不下台，未來也不能再主持環評大會。

藍委陳學聖呼籲，蔡政府別挑起「南北戰爭」，經濟部竟說不蓋深澳燃煤電廠，北台灣用電量將大於供給量，怎麼不提北台灣經濟產值、商業貢獻？政府應解決問題，而非挑起爭議。

(中時)

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