KYMCO發表「Ionex車．能．網」 挑戰未來3年銷售50萬輛電動車

2018年03月22日 12:23 中時 陳大任

KYMCO「Ionex車．能．網」充電設備。（陳大任攝）

KYMCO今天於日本東京摩托車大展前夕發表「Ionex車．能．網」，不僅強調是從根本上解決電動車在推廣與使用上的種種障礙，同時也能免除政府推動綠能與消費者購買電動車時所需面對的妥協。光陽集團董事長柯勝峯並宣布，未來3年內將推出10款新車，並與20共同合作設立充電網，挑戰銷售50萬台。

柯勝峯表示，Ionex車能網的創新設計理念，克服了電動車設計上的種種妥協，讓電動車不但智能貼心，還是引人注目的酷炫。Ionex車能網的智慧電源架構，以騎士日常需求為中心，讓電池充電時不再需要等待。當電池充電時，騎士仍可以繼續騎車去做想做的事。

Ionex車能網的共享經濟充電站平台，提供了全方位的充電解決方案，讓騎士不必再擔心續航力。騎士每日滿電出門，沿路上共享插座、快速充電站、公共充電櫃隨處可見。加上備用電池，續航力更可達200公里。

Ionex車能網的多功能公共能源交換站，以充、換電並行的模式，提供個人、企業、政策推動者最經濟且最容易推廣的電動車解決方案。政府終於有了能夠扭轉產業格局，推動城市綠能的全方位政策利器。

柯勝峯表示，Ionex車能網的誕生，在於為全世界的政府、產業、企業、騎士們提供一個更切實際的全方位電動車解決方案。KYMCO誓言在個人交通工具最重要的歷史轉折點上扮演關鍵角色。

(中時)