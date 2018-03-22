尋找感動地圖 北商大學生到台東打工換宿體驗米鄉生活

2018年03月22日 12:18 中時 林志成

台北商業大學企管科4個女生所組成「ME & 米」團隊，參加去年教育部青年署感動地圖競賽獲得創意無限獎。她們從來不曾離開都市生活，但因為喜愛「米食」而決定前往池上米的產地─台東探訪，在田野唯一的交通工具是腳踏車，他們第一次到鄉間過日子，是挑戰也是樂趣。

團隊在台東品嘗到本地自產的各種秈米、粳米、糯米及米食料理，以及兩段打工換宿(米國學校、劍劍好米)的經驗，實地體驗育苗、下田收割、稻穀裝袋、碾米脫殼、米包裝等農事活動。徜徉在綠油油的田間土地，團隊不僅看見與台北都市全然不同的美景，更深刻省思米食得來不易「粒粒皆辛苦」。

最讓他們感到訝異的是農夫對於稻穀種植的堅持與自信，即使每日與太陽比賽早起，他們對於自己的工作更是充滿耐心及智慧。

團員陳怡蓁表示，「因為有這個計畫，讓我們更深入台灣各角落，瞭解那些快被遺忘的人事物，甚至是文化和那些看不見的臺灣精神，另一方面，也為這塊土地盡一份心力，對它產生了使命感。」

團隊也透過成立臉書粉絲團「稻處尋米」，將這趟旅行中的點滴分享於網路上，讓更多人瞭解稻米從產地到餐桌的過程，飲水思源，且願意深入鄉土！

青年署「感動地圖實踐計畫」已實施10年，一共鼓勵339組團隊藉由壯遊行程。今年感動地圖計畫徵選活動徵件至3月31日即將截止，年滿18至35歲的青年朋友，2人(含以上)自組團隊提案，有機會獲得實踐獎金2至6萬元。相關資訊可上青年署網站（http://www.yda.gov.tw）查詢。

(中時)