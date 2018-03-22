不滿遭抹黑 管中閔PO文諷刺「無稽指控和下流造謠」

2018年03月22日 11:39 中時電子報 林郁庭

自管中閔當選台灣大學校長後後風波不斷，先是因未揭露兼任台灣大哥大獨董與論文抄襲，讓當選資格被質疑。上周又遭報出疑似從2005年起赴大陸廈門大學等學校兼課的情況，管中閔稍早在臉書借分享出「馬克吐溫《競選州長》，1870」的文章，第一段「想擺脫這種攻擊，簡直沒有辦法。深感羞辱之下，我準備要「答復」那一大堆無稽的指控和那些下流惡毒的造謠」。管中閔就像是在借此表達，對近日來連日遭到「造謠、抹黑」的諷刺之意。

來自各方的網友看了PO文，也紛紛加油打氣，「 不要退！退了就坐實指控，政府快沒招了」、「管爺撐住 ！」、「管爺加油！政府真的沒注意到這樣的事件帶來的反撲會有多大」、「政府打愈兇臉丟愈大，只要不退你就是勝利」、「管校長加油，正大光明是你的劍，教授終身職是你的盾，堅持到底，加油！」、「就看看這個社會能下賤到什麼地步」。

管中閔引用文字如下：

想擺脫這種攻擊，簡直沒有辦法。深感羞辱之下，我準備要「答復」那一大堆無稽的指控和那些下流惡毒的造謠。

可是我始終沒完成這個工作。隔天早上，又有一個報紙刊出一個新的恐怖事件，再度惡意中傷，嚴厲控訴我燒毀了一個瘋人院，院裡的病人全被燒死了，只因它妨礙了我的住宅的視野。這使我陷落恐慌之中。

然後又來個控訴，說我曾為奪取叔父的財產、把他毒死了並提出緊急要求，要開挖墳墓驗屍。這簡直把我嚇到快到發瘋。

這一切還不夠呢，又給我按上一個新的罪名，說我在棄嬰收養所當所長的時候，曾經雇用了一些掉光牙齒、老邁無能的親戚擔任烹飪工作。我開始動搖了，一一動搖了。

最後，黨派相爭的仇恨加到我身上的無恥迫害，終於很自然發展到了高潮：九個剛學走路的小孩子，包括各種膚色，帶著各種窮形盡相，被教唆著在一個公開的集會上闖到講臺上來，抱住我的腿，叫我「爸爸！」

我放棄了競選。我偃旗息鼓，甘拜下風。我夠不上紐約州州長競選所需要的條件，於是我提出了退出競選的聲明；因為滿懷懊惱，信末簽署的落款：

「你的忠實的朋友—從前是個正派人士，可是現在成了偽證犯、小偷、盜屍犯、酒瘋子、舞弊分子和訛詐專家的馬克吐溫。」

─馬克吐溫《競選州長》，1870

謝謝 Alex Tseng分享

(中時電子報)

管中閔看到網友的留言馬克吐溫《競選州長》的內容覺得很棒，於是想要借分享PO文。（圖/翻攝自管中閔 臉書）