出道25年第一次！男星氣到中斷訪談丟麥走人

2018年03月22日 11:37 中時電子報 吳品瑤

以經典電影《無間道》中「傻強」一角在台灣大開知名度的男星杜汶澤，雖然一向敢說敢言，但無論私底下還是面對媒體，脾性其實幽默大度討人喜歡，沒想到昨天他在臉書po長文，表示自己出道25年來，第一次中斷訪談甚至丟麥走人，氣到不惜嗆記者愛怎麼剪接就怎麼剪接，「我命比鐵硬，你剪不死我」。

杜汶澤在臉書透露老婆問他怎麼脾氣變火爆，他則回應已經收斂很多，「發出來的都是忍無可忍才發的」，堅定表示「我老了，不會再讓自己受這種閒氣，一秒都不會」，緣由是他受一名朋友牽線、請託，勉強答應了某媒體專訪，然對方態度很差，問的問題也處處針對，過程中他已盡可能忍讓，嘆雖然自己不是什麼天王巨星，「但是你找我，不是我找你，你明白嗎？」。

最終杜汶澤忍無可忍爆發，受訪了不到20分鐘喊卡丟麥走人，納悶到底對方何以這樣說話？有何好處？同時在文中撂話：「你愛怎麼剪就怎麼剪，我命比鐵硬，你剪不死我」，事後他被港媒詢問此事，表示如今心情已經平復不少，然也抱怨對方好像訓導主任教訓學生，或警察給犯人錄口供，嘆這真的是他出道超過20年來第一次這樣中斷走人，苦笑說現在能理解公園裡的阿北為何堅持不跟陌生人搭話，「認識夠久的(記者)大家都懂我的」，直言以後不再接受陌生的記者訪問。

(中時電子報)