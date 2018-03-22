時隔14年 日爭取美合作 力推與北韓峰會

美國總統川普（左）訪問日本，2017年11月6日與日相安倍在赤坂迎賓館展開雙邊會談前，雙方互相握手致意。

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中時

多名日本與北韓關係消息人士透露，日本政府日前透過多個管道向北韓傳達，日本首相安倍晉三想與北韓領導人、北韓勞動黨委員長金正恩舉行領袖會談的意願。

據日本共同社獨家報導，4月至5月預計將舉行南北韓、美與北韓領袖會談的情況下，為使綁架日人問題不被擱置，日本政府判斷，有必要努力日本與北韓對話。

日方認為，美國與北韓會談的成功是尤其關鍵的因素，力圖與美國川普政府緊密合作。安倍最快將於4月中旬訪美，與川普會談，針對日本與北韓領袖會談尋求合作。

不過，在日本堅持施壓下，平壤對日本與北韓對話的態度積極與否尚不清楚。有關綁架日人問題，北韓的立場是「已經解決」，與強烈要求讓所有綁架受害者返國的日本之間隔閡頗深。

安倍2月9日在南韓平昌與北韓第2號人物、最高人民會議常任委員會委員長金永南短暫交談時曾表示，基於《日本與北韓平壤宣言》解決綁架、核武與導彈問題，力爭實現邦交正常化的方針不變。相關消息人士透露，金永南沒有否定邦交正常化的必要性，但主張「清算過去」的重要性。

報導指出，日本外相河野太郎3月中旬在美國華盛頓，與美國副總統彭斯及韓國外長康京和等單獨會面時，也請求向北韓方面傳達日本此一想法。外交消息人士透露，與北韓有獨自溝通管道的蒙古外長2月也向北韓闡明了安倍政府的立場，並得到積極的回應。

會談若得以實現，將是自2004年時任日本首相小泉純一郎與當時的北韓勞動黨總書記金正日在平壤會面以來，時隔14年的日本與北韓峰會。

(中時)

文章來源：世界這麼大，我要去看看！請上國際頻道

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