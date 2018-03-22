華航假實習真僱傭？　勞動部：實習規範不同

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華航擬開放實習空姐，引發降低人力成本的輿論。勞動部指出，實習與真正工作有一定差別，態樣上屬於學習，內容可能包含學科，目前可用《勞基法》技術生章節做規範，在工時、職災保險上都有一定要求，至於是否可能造成假實習真僱傭，還要就個案實際狀況進行了解。

華航擬與高雄餐旅大學、萬能科技大學、中華科技大學及銘傳大學等4所大學試辦合作，針對年齡達20歲以上的大三學生，且得以大四全年度實習為主，每月飛行實習60小時，全年薪資為30萬元，相當於每月2.5萬元，和現行空姐待遇落差極大，引發外界假實習真僱傭的質疑。

勞動部指出，當學校有實習課程需求，和事業單位合作施行實習計畫，學生是做中學學中做，內容不只實作，還可能包含學科，樣態上也屬於純粹學習，這部分和真正工作還是有一定的差別。

目前實習計畫規劃每月飛行實習60小時，也有待遇標準，是否屬於提供勞務？勞動部表示，這仍要從個案實際去看，例如實習生跟著上飛機但也許並非獨立作業，而是有同事指導下，本質上仍屬學習性質。

勞動部說，由於目前教育部未用專法去規範大專院校等級的實習生，因此現行會以《勞基法》中的技術生章節相關規定去進行檢視，如工作時間、職災保險等，據了解，目前教育部也有考慮，比照高中生建教專法處理。

由於目前空服員適用《勞基法》84條之1，也就是所謂責任制，未來實習生是否也可能變成責任制？勞動部回應，前提是要僱傭關係、勞資雙方打書面契約給縣市政府核定才是責任制，但實習態樣並非僱傭，不會允許實習計畫人員適用責任制，而是回歸到一般《勞基法》規定。

(中時)

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