《全台最速報》蒜價跌 衝擊春蒜採收 中盤棄收購 農民焦急

2018年03月22日 12:01 中時電子報 綜合報導

◎蒜價跌 衝擊春蒜採收 中盤棄收購 農民焦急

春蒜即將採收上市，不料產地收購價目前跌到每台斤約15、16元，蒜商原本和蒜農契作每台斤25元，如今因蒜價跌，盤商卻毀約不願進場收購，農民心急如焚；台西鄉民代表吳政展居間引介加工廠收購，降低農民損失。但他說這只是救急之計，政府仍需有長遠對策。

◎男子酒駕後逃逸 竟要女性友人來顧車

「又是酒駕惹的禍！」46歲的藍姓男子，21日深夜11時許，疑因酒後駕車行經台中市台灣大道與黎明路口，和1輛剛下交流道的國光號客運發生碰撞；肇事的BMW轎車頭全毀零件散落，車牌還卡在國光客運的行李廂門。藍男竟要女性友人到場顧車，警方依法究辦。

◎無力負擔重建 洄瀾人文館震損熄燈

花蓮強震垮了統帥大飯店，距離飯店120公尺的洄瀾人文館也多處龜裂、結構受損被判定為黃色危樓，向國防部租用的花蓮市公所考量民眾安全，且無力付擔結構補強經費，決定將房舍交還給軍方，啟用3年多，紀錄花蓮人文歷史空間的文化館舍將熄燈號

◎竹市輔具服務專車到府服務 巡迴40據點身障朋友免煩惱

身障朋友便民服務再升級！新竹市政府22日啟動「輔具服務專車」到府服務，深入社區與機構，讓身障朋友不用搬運輔具、不用等待，專車也將固定巡迴竹市40個據點，輔具維修維護更加便利機動，讓身障朋友或長輩，不再為輔具而煩惱，生活更美好。

(中時電子報)