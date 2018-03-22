今年打不到四價公費疫苗　藍委要求重啟評估

2018年03月22日 12:20 中時 倪浩倫

衛福部疾管署副署長羅一鈞。（倪浩倫攝）

衛福部昨日召開諮詢會，會中決議今年施打的600萬劑公費流感疫苗，仍採三價，由於衛福部長陳時中今年1月才表示「會改打4價」，也讓藍委對其政策轉彎大表不滿。藍委陳宜民說，人民健康無價，要避免因猜錯病毒株而增加重症人數，「想也知道四價疫苗較好」；藍委王育敏更痛批，政策不到2個月就政策轉彎，要求重啟評估。

陳時中今年1月表示，為提升人民保護力、避免世界衛生組織WHO猜錯病毒株，今年底施打的公費流感疫苗，將以四價取代以往的三價，但在昨天部內的傳染病防治諮詢會中，會議決議，今年底仍維持施打三價公費流感疫苗，數量也維持過去兩年的600萬劑。

藍委王育敏質疑，1月才說的話，怎麼3月就推翻，她強調，陳時中1月對外指出，無論是是財團法人醫藥品查驗中心，還是衛福部疾管署的專家會議，經評估，都顯示改打四價疫苗，對民眾健康、成本效益都有幫助，為何昨天一場會議，就能推翻之前的評估？若兩邊專家意見不一致，為何偏偏以昨天的會議為準？要求衛福部就這次再開一次會議，並將過程公開，以安民心。

具醫師身分的藍委陳宜民表示，他對疾管署「就算猜錯疫苗，也有3~5成交叉保護力，和猜對疫苗的保護力相差不遠」的說法相當不以為然、也無法接受；他說，人民健康無價，若能改打四價，就能降低因猜錯流感株、導致感染流感併發重症的機率。他將於今日的立院衛環委員會提出臨時提案，要求衛福部就此再進行開會評估。

衛福部疾管署副署長羅一鈞說，其實並沒有兩邊專家意見相左一事，只是相較於1月，昨日會議中的專家，擁有更完整、今年1~3月的資料，根據施打四價流感疫苗的美國、加拿大他們的二月評估資料，就算施打四價疫苗、沒有猜錯的問題，其保護力也分別為4成和5成，不如預期的7成，而我國今年的保護力約3~5成，「確實差不多」。

羅一鈞補充，由於疫苗都需要事前跟國外藥廠訂購，對方均表示，若要訂購四價疫苗，必須在本月底就下單，在專家仍有不同意見的情況下，決議今年仍維持施打三價疫苗；他說，疾管署會將昨日會議內容公告上網，若立委仍有疑慮，也會請兩次會議的專家再次開會討論。

(中時)