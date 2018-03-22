蘿蔔做保養品 輔英科大副教授獲烏克蘭院士

輔英科大副教授謝天傑研發用白玉蘿蔔做保養品，協助家鄉農產行銷，獲選烏克蘭國家學院榮譽院士。（林宏聰攝）

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輔英科技大學副教授謝天傑見故鄉美濃白玉蘿蔔價格低廉，農民收入不豐，於是帶領學生萃取其中的營養素，研發製成一系列保養品，替農產品「鍍金」，屢獲國內外發明獎項，愛鄉愛土的情懷深受肯定，更當選烏克蘭國家學院榮譽院士。

輔英科大健康美容系副教授謝天傑是美濃客家人，有感於家鄉名產白玉蘿蔔雖然受消費者歡迎，但價格始終低廉，農民獲益有限，便發揮自身專業，帶領學生團隊研發萃取蘿蔔中的營養素，花費3、4年開發乳液、洗面乳、水凝膜等系列清潔保養品。

他說，蘿蔔種子就是中藥「萊菔子」，飽含人體必須的脂肪酸，且有豐富有機硒等化合物，抗氧化能力非常高，能夠協助清除自由基，他與廠商產學合作，品牌取名「蘿沛」，就是客家話「蘿蔔」的意思，表示不忘本。

謝天傑研發能力強，除了生技保養品之外，另有醫療電刀、醫美刮痧器板，也發表利用DNA探討真偽赤芝、台灣肉桂抗氧化評估等研究成果，榮獲第13屆國際傑出發明家獎，日前蔡英文總統親自表揚，去年底也當選烏克蘭國家學院榮譽院士。

謝天傑在輔英任教年資16年，主攻中草藥、生物科技專長，至今共發表30篇期刊論文、60篇研討會論文，獲得55面國內外獎牌，特別鍾愛探索台灣本土植物營養價值，希望善用自身專長，協助在地農產品加值化。

(中時)

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