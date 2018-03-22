龍潭1高中生 疑4樓輕生送醫急救

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桃園市龍潭區1所高中22日早上1名高一陳姓學生疑似輕生從4樓墜下，經救護人員送往醫院急救後，目前暫無生命危險。校方表示，該名學生入學以來情緒不穩，也曾輔導過，目前也集合師生做團體創傷輔導，也請導師留意學生情緒，即時妥善處理。

陳姓學生墜樓後，救護人員趕往現場，隨即給予頸圈、長背板及夾板固定、清洗傷口、包紮止血後協助送往醫院急救，初步發現學生有左臉腫脹、下巴2公分撕裂傷、牙齒斷裂、膝蓋變形，但意識對聲音有反應。

校方表示，意外發生後，隨即召開緊急會議，指示各單位緊急危機處理，且集合師生團體創傷輔導，給予全校師生正確資訊。並請各班導師留意班級同學情緒狀況，即時做妥善處理。

校方表示，22日早上陳姓學生原已身體不適，一早發現學生未到校，隨即電聯陳生，詢問未到校原因，同寢同學表示已替陳生向導師請假在家休息。沒想到陳生大約8時30分左右從後門自行翻牆入校，背著書包直接從4樓墜樓。

陳生入學以來，情緒不穩，校方說，上學期已請心理師入校給予心理輔導，本學期原也安排心理師3月29日入校給予陳生專業輔導，學校自導師，主任，校長一直持續關心陳生適應情形。今日發生這意外，全校師生都覺得遺憾。

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(中時)

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