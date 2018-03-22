大摩45年單一麥芽蘇格蘭威士忌 台灣領先全球首發

2018年03月22日 11:56 中時電子報 吳勝雄

素有全世界最尊貴威士忌美譽的大摩（The Dalmore），以電影《金牌特務》經典台詞：「一滴都不能浪費」所描述的大摩62年單一麥芽蘇格蘭威士忌(The Kildermorie)，在2017年12月佳士得(Christie’s)倫敦拍賣會中，以高達114,000英鎊落槌拍出，不僅締造佳士得史上拍賣最貴單瓶威士忌的紀錄，同時創下2017年全球威士忌拍賣市場最高價歷史新頁。

秉持著「老酒銀行」稱號，大摩蒸餾廠繼過去兩年連續發表大摩35年與大摩40年兩款高年份威士忌之後，今年特別選在台灣舉辦大摩45年單一麥芽蘇格蘭威士忌的全球新品首發，著實令台灣威士忌行家雀躍。

此次引領全球的大摩45年發表會上，現場貴賓搶先品飲三款極為珍稀高年份威士忌的不同尊貴風味，現場更安排交響樂團與現代舞團，演繹大摩璀璨的品牌源起，以及大摩45年的誕生情境，並由Richard Paterson以指揮家角色主導整場演出，尊貴演繹大摩全新格局。

大摩45年單一麥芽蘇格蘭威士忌領先全球在台首發，足見對台灣市場的重視。(尚格酒業 提供)

「身為『老酒銀行』的大摩蒸餾廠，為了滿足威士忌收藏家對於品牌的期待，繼2016年與2017年陸續打造大摩35年與40年兩款高年份威士忌，今年緊接著發表大摩45年，以連續3年的高年份酒款的極致禮讚，再創品牌高峰。尚格酒業自2015年取得大摩台灣獨家代理，不過兩年多時間，台灣在2017年便躍居為大摩全球銷售第一名，因此受到Richard Paterson的格外重視，特別選在台灣做為大摩45年的全球首發國家。」尚格酒業董事長奚大寧強調：「2018年開始，大摩將以『Privilege』這個單字為全新品牌精神，因此，希望今日在座的貴賓朋友，皆能感受無論是大摩酒廠的精心製程、品飲大摩佳釀的過程，抑或是藉由大摩威士忌致贈友人，都能擁有如此尊貴、光榮的感受。」

為了迎接這款佳釀引領全球首次登台，發表會的主秀由Richard Paterson擔綱，精心詮釋指揮家的角色，搭配氣勢磅礡的交響樂與精心構思的現代舞，交織出兩段令人驚豔的表演鉅作。

第一段從大摩品牌誕生的源頭展開，西元1263年，蘇格蘭國王亞歷山大三世某次狩獵時遭逢雄鹿攻擊，因麥肯錫(Mackenzie)家族的首領英勇拯救國王，因而獲得「12叉鹿角的鹿首」之皇室徽章，也就是今日大摩酒廠品牌圖騰的開端；表演中，Richard Paterson也以交響樂指揮家之姿主導全場，一如他在大摩酒廠的靈魂人物角色，嚴格掌控每一瓶佳釀品質。

第二段演出以大摩45年的尊貴且悠久的製程為發想，藉由現代舞的婀娜舞姿象徵酒液歷經歲月流轉，輔以Richard Paterson與舞者的巧妙互動，他時而沈思，時而端詳杯中酒液，最終構思出此酒款透過嚴選不同橡木桶細膩熟成，搭配他最終的精湛勾兌，進而造就大摩45年單一麥芽蘇格蘭威士忌的誕生。

大摩首席釀酒師理查．派特森特地來台，帶領現場貴賓一同品酩大摩35年 40年及45年威士忌。(尚格酒業 提供)

大摩45年全球首發品酒會，由首席釀酒師理查．派特森以指揮家角色主導整場演出，尊貴演繹大摩全新格局。(尚格酒業 提供)

活動現場安排交響樂團與現代舞團，演繹西元1263年大摩璀璨的品牌源起。(尚格酒業 提供)

針對全新登台的大摩45年單一麥芽蘇格蘭威士忌，Richard Paterson感性地表示：「透過我親自精選的1961年與1963年兩款極致珍稀單一年份Colheita陳年波特桶，終於創造出一款真正的放縱卻柔和、沈穩而飽滿的高年份酒款傑作，藉由熱情、心力與漫長等待而誕生的大摩45年，充份傳達大摩無可取代『尊貴』的品牌精神，這是一款格外特別的威士忌，甚至能以完美無瑕來形容。」

大摩45年散發著太妃糖、蜜糖蛋糕與杏仁的甜蜜香氣，伴隨西班牙血橙與爪哇咖啡氣息；口感則有紅色莓果與細緻甘草韻味，搭配碎榛果、微苦巧克力風味與麥蘆卡蜂蜜；最終以英式傳統太妃糖蛋糕與布拉姆利蘋果氣息，擁有令人回味無窮的尾韻。

延續大摩高年份威士忌的尊貴特質，大摩45年的水晶瓶身同樣為法國頂級水晶製造商Baccarat量身打造，瓶身正面的12角鹿首品牌標誌，源自英國皇室御用銀器品牌Hamilton & Inches精湛之手，由內而外尊榮華美，都是大摩承襲蘇格蘭皇室授予麥肯錫家徽之後，數百年來堅持不變的尊貴承諾。

大摩台灣獨家代理尚格酒業董事長奚大寧（左）與大摩首席釀酒師理查．派特森一同出席45年首發記者會。(尚格酒業 提供)

年度限量發行500瓶的大摩45年，建議售價新台幣45萬元，台灣雖然為首發上市的國家，但配額仍然有限。回首過往，大摩62年於去年12月的佳士得(Christie’s)倫敦拍賣會以高達114,000英鎊的天價落槌；全球限量3瓶的大摩64年，上市數年後便大幅增值到600萬元；此外，大摩星宿旗艦單桶原酒蘇格蘭威士忌系列，嚴選1964至1992年的21瓶典藏原酒的珍稀佳釀，最終以新台幣約1千1百萬元整套售出。年度限量發行的大摩35年、大摩45年，以至於全新面世的大摩45年，在可預見的未來增值空間可想而知，而堅持「老酒銀行」信念的大摩威士忌，未來也將獻上更多與眾不同的高年份佳釀，以滿足更多威士忌收藏家的殷切期盼。

(中時電子報)