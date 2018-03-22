第二艘927型海洋水聲監視船下水 彌補陸海軍反潛弱點

2018年03月22日 12:10 中時 楊家鑫

隨著中國大陸海軍實力快速增長，大陸對其沿海、南海的掌控力將大增。《詹氏防務周刊》日前報導稱，中國海軍第2艘927級海洋水聲監視船在中國船舶重工集團公司武昌造船廠下水。目前沒有該船已經下水的官方消息。大陸「觀察者網」報導稱，該船為雙體船型，排水量超過5000噸，類似於美軍無暇號，可以搭載戰略級的水聲監視與探測系統以極低的頻率對潛艇進行探測和跟蹤。

大陸觀察者網報導指出，927級海洋水聲監視船排水量超過5000噸，長約90公尺，寬約30公尺，為雙體船船型，搭載有一個水上飛機起降平臺，首艦於2017年6月份在廣州黃埔造船廠下水。外形和大小與美國海軍海洋監視船「無瑕號」(T-AGOS 23)相似。

報導稱，2009年發生「無暇號(USNS Impeccable)」事件，當時無瑕號在距離海南島75海里外與5艘大陸船隻對峙，隨後美國五角大樓一匿名官員承認，該船確實是在南海進行情報搜集工作，工作的重點是收集有關大陸新型093型核潛艇的情報資訊。

報導引述軍事評論員指出，雖然這種輔助船隻下水不如主力艦下水來的驚豔，但新型水聲探測船的意義卻不比055系列主力艦要小。大陸在927型之前缺乏專用的戰略聲?拖曳船隻，僅有數艘水聲偵察船，搭載的也基本是與作戰艦艇相同的戰術級的聲納設備。

面對美國海軍不斷增兵遠東的態勢，大陸海軍直面美軍先進核潛艇，急需一種先進的攜帶戰略級別拖曳陣列聲?的水聲探測平臺作為反潛作業的節點。

報導稱，927型大量入役以後，未來大陸水面艦艇編隊可以擴大安全區，將美軍核潛艇驅離至攻擊陣位之外，有效探測並打擊敵軍核潛艇，彌補了大陸目前的反潛短板，為中國大陸海軍保障海洋領土完整，走向遠洋邁出重要一步。

(中時)