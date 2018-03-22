中捷招考只需面試 國民黨團批黑幕重重

台中市議會國民黨團今天開記者會，痛批市府中捷招聘黑幕重重！（陳世宗攝）

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交通局長王義川說，中捷延攬已具經驗軌道從業人員，可不用再投入大量時間金錢培訓發揮最大效益。（陳世宗攝）

台中捷運公司招考95位中高階人員，僅採「面試」無須「筆試」！市議會國民黨團22日開記者會痛批「黑幕重重」，扼殺年輕人為台中服務的機會；交通局長王義川說，捷運綠線為無人駕駛系統，延攬已具經驗的軌道從業人員，可不用再投入大量時間金錢培訓發揮最大效益。

國民黨團書記長李中說，去年中捷招募採筆試加上面試，今年突變成「公開延攬」，資格限定不是要在同業有3年以上經驗，就是要在相關領域有5年以上，這對剛畢業年輕人簡直是欲入無門；市長口口聲聲說要照顧年輕人、給年輕人就業機會的說法，根本自打嘴巴。

黃馨慧、顏莉敏指出，今年中捷招考月薪高達5萬多元，如果2天口試就算只有300人報名，每位也只有3.2分鐘可口試，這麼短時間可問出專業程度？北捷、桃捷及高捷招幕員工，考試都分成筆試及口試兩階段，為何中捷僅面試，不應將年輕人摒棄在外！

楊正中說，中捷先前提出的專案報告中，中捷公司於109年資本額10億到位的同時，累計虧損也高達14億8641萬，虧損金額大於資本額，卻沒有提出相關因應方案，屆時無非是市政府又要再增資或補助，完全就是無底洞。

王義川表示，一般筆試並無法測試經驗及專業技術，透過專家學者以面對面問答方式，不但可觀察應試者的反應能力及實務上排除系統障礙的能力，更可透過應試者口試當天的儀態、語言表達與反應能力、人格特質等面向進行評比。

王義川強調，市府希望藉此次徵才，讓北高或高鐵的中彰投苗中部地區子弟能返鄉服務；對於國民黨議員取得的薪資訊息可能有誤解，將進一步向議員說明。議員與各界若有適當人才，也歡迎公開透過招募程序推薦。

(中時)

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