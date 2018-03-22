嘉市警破地下賽車簽賭 只准人民幣下注

2018年03月22日 12:06 中時 呂妍庭

經營地下簽賭網站的集團成員，從監視器發現警方上門時，除立即將資料還原，一度還從後門落跑。（呂妍庭翻攝）

經營地下簽賭網站的集團成員，從監視器發現警方上門時，除立即將資料還原，一度還從後門落跑。（呂妍庭翻攝）

嘉義市警方破獲一間隱身在公寓大廈的簽賭網站，查出該集團涉嫌經營時下十分流行的「北京賽車」供不特定人以人民幣下注，並以每5分鐘開1次賭盤的頻率，賺取賠率和匯差，由於警方攻進簽賭站時，嫌犯已機警按下電腦還原鍵，多數資料已消失，目前警方掌握到35名賭客長期下注，也將持續擴大追查其他賭客身分。

市警局第1分局北興派出所日前接獲線報，指去年才查獲地下簽賭站的一棟公寓，現又有職業網路簽賭站進駐，經掌握事證和集團成員動態後，專案人員當場查獲以李姓男子為首的簽賭集團成員共12人，至於疑似在背後操盤主導的首腦陳姓男子目前行蹤不明。

警方指出，李姓男子等人經營的「北京賽車」簽賭站，是仿效大陸研發出來的賭博遊戲，想下注的民眾需透過第3方支付基本賭資，約5000到1000元不等的台幣，由集團轉成人民幣後才算開戶成功，之後簽賭成員會給客戶每人一組帳號密碼，讓客人隨時上線下注。

10輛虛擬賽車開跑前，賭客依照可依照車號或「大、小、單、雙、龍、虎」等代號自選下注，每5分鐘開1次賭盤，依每個賭盤的機率及賠率，如下注車號或種類有開出，就能獲得數倍獎金，如未中獎，所下注的金額為莊家所有。

警方指出，集團除購取賠率外，也藉由台幣換人民幣的地下匯兌賺取匯差，因匯率是簽賭集團說了，光靠匯差就讓集團賺取不少暴利，雖已查出該集團從去年12月上線經營至今，估計每天下注的民眾或金額不少，但查緝過程狡詐的李嫌機警按下還原鍵，幾乎把電腦內的資料都清空，尚無法換算每天簽注金額，除依法將12名嫌犯依賭博罪移送法辦，也持續追查陳姓是否涉及其他案件。

(中時)