勤務重警察累 葉俊榮：有聽到基層聲音

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親民黨立委陳怡潔日前爆料，警方維安每次只領勤務費 445 元，基層員警私下抱怨連連，內政部長葉俊榮卻回應「警察士氣高昂」，質疑葉俊榮失言。葉俊榮今答詢表示，他走訪基層確實聽到警察同仁有很多困難及抱怨，他的態度就是要全力維護警察權益，鼓舞同仁、解決問題。

陳怡潔今天在立法院內政委員會質詢時，秀出臉書「為警察加油」社團，裡面警眷、警察抱怨勤務超重，但葉俊榮日前答覆勤務費問題時，卻說「警察執勤工作士氣非常高」，這是在講X話，葉俊榮是否覺得自己失言？

葉俊榮說，這是一個態度，他對警察同仁的勤務不只是了解，也要支持，全力維護他們權益，尤其面對外界複雜環境產生的紛擾，必要時也願意站在前面替他們承擔。葉俊榮說，過去他走訪50幾個派出所，確實聽到同仁反映勤務太多，有時地方警力還要因應陳抗北調，認為應有更好的統籌運作，這些聲音都會重視。

陳怡潔追問，臉書留言問葉俊榮願不願意自己到第一線執勤看看，他願意嗎？葉俊榮說，「我每天都經過他們的第一線」，警察面臨的承擔非常辛苦，每個人都要用同理心支持他們，而且要解決他們的問題。陳怡潔仍不滿葉俊榮回答，要求葉俊榮不是只看表面、踏訪派出所作秀，「不要讓警察同仁對你的說法翻白眼」。

(中時)

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