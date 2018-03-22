指中選會實質審查　幸福盟批中選會違憲

2018年03月22日 12:21 中時 洪安怡

下一代幸福聯盟就公民投票案「專法保障同性生活權益」及「國民教育不實施同志教育」提出3案，但幸福盟指出，中選會偏頗挑選支持同婚合法的鑑定人，明顯不公，要求請中選會公告鑑定人遴選標準，公告鑑定報告確定版提出時間，並公開委員會討論過程。

幸福盟提出3案公投，包含第1案、你是否同意婚姻應限定在一男一女的結合；第2案、你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），不應對孩子實施同志教育；第3案、你是否同意以婚姻以外之其他形式，來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？

中選會分別於今年3月9日及3月14日舉行聽證會，但幸福盟指出，鑑定人皆不支持立專法保障同性生活權益，明顯對幸福盟不公，認為聽證程序明顯有瑕疵，有損及陳情人權益，依《行政程序法》第168條提出陳情申請。

幸福盟提出3點要求：第一，請中選會公告鑑定人遴選標準；第二，請中選會公告鑑定報告確定版提出時間；第三，請中選會公開委員會討論之過程。

下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩表示，幸福盟的3項公投案是許多媽媽、家長、青年人非常關心的議題，呼籲中選會能以透明公正公開的方式進行說明，也期盼3項公投案能順利過關，切勿讓人民誤以為公投審議委員會復辟、中選會進行違憲審查，逾越職權，對政府失去了信心。

(中時)