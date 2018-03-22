反虐童 黃守達：建立不適任人員通報機制

2018年03月22日 12:22 中時 陳世宗

立委黃國書服務處22日會同市議員江肇國、台中市幼兒教育暨福利協會召開記者會，要求教育部與台中市政府根本改善托育人員虐童的問題。黃國書立委服務處執行長黃守達表示，根本之道是建立不適任從業人員的通報機制，從源頭做好第一道防線。

教育部國教署專委王慧秋、劉瀚文及台中市社會局副局長陳坤皇等人承諾，目前已研擬《幼兒園不適任教保服務人員之通報與資訊蒐集及查詢辦法》，預計三月底就發布。

黃守達說，目前嬰幼兒托育，分成兩個部分，0-2歲幼童由各地方政府社會局管轄的托嬰中心及社區保母系統提供服務。學齡前2-6歲幼兒由幼兒園的教保服務人員來照顧。前者由衛福部社會及家庭署管理把關，後者由教育部國民中小學丶學前教育署管理，但均缺乏不適任從業人員之通報機制。

現行制度無法有效控管不適任之托育人員，保障嬰幼兒托育環境的安全，衛福部與教育部顯然未就學齡前嬰幼兒照護與教育做好把關，更未提出不適任托育人員丶教保服務人員之名單供托育機構與幼兒教育機構查詢，結果就是虐童案件層出不窮。

江肇國表示，虐童問題應該從制度來著手解決。市府推動全面設置監視器固然有意義，但台中最近發生虐童問題的托嬰中心，早就有設置監視器；但解決虐童問題，還是要從不適任人員的通報機制就源控管。台中市若標榜托育一條龍，更應該成為率先建立通報機制的地方政府。

台中市幼兒教育暨福利協會賴淑娟理事長指出，缺乏完善通報機制，不適任人員往往會經由更換工作場域、改名隱瞞來逃避規範，托育機構事前沒有能力查證，事發當下也無從防範，事後卻擔負後果責任，等於把風險與成本完全推給托育機構；唯有建立通報機制，托育機構才能發揮源頭控管的功能。

(中時)