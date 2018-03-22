皇寺廟會 瀋陽年味兒最足的地方

2018年03月22日 12:34 中時電子報 文章/圖片來源：瀋陽市旅遊委員會

瀋陽實勝寺因是清太宗皇太極賜建，又稱"皇寺"，位於和平區皇寺路206號。創建於1636年（清崇德元年），占地面積7000多平方米，是東北地區著名的藏傳佛教寺院之一，黃教。皇太極當政時，每年正月上旬都到皇寺拜佛。

清朝歷代皇帝均對實勝寺十分推崇，皇帝每次東巡都要到實勝寺朝拜，以喇嘛教結交人心，炫耀祖宗功德。乾隆皇帝就曾四次巡幸此寺並詠詩紀事，盛京(瀋陽)新上任的大小官員也要到該寺拜佛受印。由於該寺受到皇帝重視，至今保存完好。1984年以來，翻修了大殿瑪哈噶喇佛樓、經房，重建了山門、天王殿，新建了10間配房。

圖片來源：瀋陽市旅遊委員會

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實勝寺占地七千多平方米，建築面積二千多平方米。整個寺院呈長方形，坐北朝南，分為前後兩進院落。沿中軸線依次為山門、天王殿和大殿，兩側建有鐘樓、鼓樓、配殿、瑪哈噶喇佛樓、經堂及僧房等，規模宏大，佈局嚴整，高低錯落，主次分明，顯示出很高的建築水準。

山門兩側是鐘樓、鼓樓，天王殿和大殿之間東西都有配殿，大殿兩側有經房和更衣房，大殿的西南有瑪哈噶喇樓。天王殿后有座亭，亭內石碑上以滿、蒙、漢、藏四種文字記述了瑪哈噶喇金佛的鑄造及遷移的經過。

圖片來源：瀋陽市旅遊委員會

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寺內尚有實勝寺碑兩塊，在寺內前庭東西兩側。東側石碑前鐫滿文，後鐫漢文；西側石碑前鐫蒙古文，後鐫藏文。碑文文字通俗，具有很高的史料價值。寺內原藏有皇太極為寺開光時賜的腰刀一柄及努爾哈赤寶劍，現珍藏於瀋陽故宮文物博物館。

皇寺廟會作為沿襲300年的祈福活動，每逢春節便成了瀋陽最為熱鬧的地方，很多瀋陽本地人都說“瀋陽的年味兒都在這裡了”。現場不僅有各種民俗風味，也有著各種各樣的活動，人們新春逛廟會、祈鴻運、賞諸戲、吃糖畫，呈現出一幅普天同慶、歡樂祥和的“新春廟會圖”。

圖片來源：瀋陽市旅遊委員會

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(中時電子報)