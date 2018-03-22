食品業者罰不怕？衛福部祭撤照鐵腕

衛福部長陳時中。（倪浩倫攝）

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食品禁止宣稱療效，但很多食品業者違法宣稱該產品具抗癌、縮小脂肪細胞等，儘管衛福部食藥署會開出數萬到數十萬的罰鍰，但相較數百萬、上千萬的收入，業者根本不痛不癢；為遏止其陋習，衛福部長陳時中今宣布，1個月內將訂出裁罰準則，將對高違規率的食品祭出下架、撤照的鐵腕。

立院衛環委員會今開會，綠委趙天麟質詢時表示，食品宣稱療效事件頻傳，像是台中近來傳出有罹癌的民眾，花了大筆金錢跟麗富康直銷公司，購買宣稱可增加免疫力的保健食品，購買後還因此停止化療，導致本月中不幸病逝。

趙天麟痛批，儘管經台中市政府食藥處稽查，發現該公司有7項產品涉及廣告不實，共開出12萬元的罰鍰，但該公司的產品常常隨便賣都超過百萬元，區區10多萬元的罰鍰根本不痛不癢；他再舉例，近年的廣告違規大戶船井生醫，也多次違法宣稱產品是「衛福部公告降低最多體脂肪的食品」，涉及誇大不食，地方衛生單位也只能罰鍰，要求衛福部祭出更具遏止力的手段來管制。

衛福部長陳時中說，統計顯示，去年共有4647件食品廣告違規，但裁罰總額僅約新台幣1.28億元，坦言對於不少動輒賺進百萬、千萬元的業者來說，根本對這種罰鍰不痛不癢，甚至把罰鍰當作成本，持續違規。

陳時中強調，為了讓地方衛生單位，裁罰起來更有依據，他已要求食藥署在1個月內訂出裁罰準則，針對高違規率的業者，例如違規累積10次，就祭出撤照、下架的裁罰；他進一步呼籲，，絕對不要吃有宣稱療效的食品，若藥品宣稱有速效，也應謹慎選擇。

(中時)

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