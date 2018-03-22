深奧電廠案 詹長權暗諷「怎可以輕易投票」

2018年03月22日 12:41 中時 曾薏蘋

深澳電廠環差案通過後，引發爭議，環保署副署長詹順貴投下關鍵一票，各界譁然。台灣大學職業醫學與工業衛生研究所教授詹長權金在一場座談會中暗諷，深奧廠的危害，不是簡單乾淨的煤，危害還包括未出生的孩子，這是很重要的抉擇，「我們怎麼可以『輕易的投一張票呢』」？

台灣教授協會今舉辦「細談空氣汙染問題」座談會，邀請相關等領域學者專家討論空汙問題與改善等議題。

詹長權更表示，在考慮深奧興建過程，應該思考，現在北部雖然空氣比較好，但未來傷害也會很多。

台灣大學職業醫學與工業衛生研究所助理教授邱嘉斌今在一場座談指出，深澳電廠一旦擴建，造成的空汙會順著風勢，一路擴散到位於下風處的中南部，到時中南部可能受害最嚴重。

詹長權說，興建成本，燃煤大概要三倍以上，搞不懂政府對深奧電廠有這樣決策，不管從健康、環境面、經濟面，怎會有這樣決策？無法理解。北部電廠叢減少現在要一直加上去，大林電廠關掉之後，空氣就改善，現在開始又惡化了，政府要透明，空氣不好就不好，不要說不好就說監測站在維修中。

他認為，空汙法修法，執政藍綠都有，是共業，空氣品質不好，藍綠都會吸到，這是跨政治，應該撥給對面（立法院）聽到。

他表示，近日看到深澳發電廠的東西，就可以知道，怎麼可能有協調，協調就是要彼此犧牲，可看出，政務沒有協調，結果經濟沒獲利、 環保也犧牲，要不要廢油、廢媒，要不要有年限。

(中時)