繆德生告別式 陸官48期同學淚喊：來生再當兄弟

2018年03月22日 13:25 中時 朱真楷

陸官48期同學淚喊：繆哥一路好走，來生再當兄弟。

退伍上校繆德生本月5日拔管離世，享年62歲，告別式22日在台北舉行。（張鎧乙攝）

與繆共事多年的同僚與好友，列隊送他最後一程。（張鎧乙攝）

與繆共事多年的同僚與好友淚喊「來生再當兄弟」。（張鎧乙攝）

繆德生享年62歲，與繆共事多年的同僚與好友，出席送繆最後一程。（張鎧乙攝）

「繆哥一路好走，來生再當兄弟！」在立法院墜樓身亡的退役上校繆德生，今天上午舉行告別式，從清晨7點到結束，包括前總統馬英九、國防部長嚴德發在內，至少數千人趕赴會場致意。剛剛最後移靈階段，與繆德生同為陸官48期的同學們，在台北第一殯儀館景行廳前奮力唱起陸軍官校校歌；靈車啟動時，更有同袍高喊「繆哥，一路好走，來生再當兄弟啊！」場面催淚，不少人是哭著唱完這首送他最後一程的軍歌。

退役上校繆德生因蔡政府推行年改議題，與昔日同袍共同組成藍天行動聯盟，主要訴求，除監督政府軍人年改方案必須顧及軍人權益，更重要的是，是透過各類行動向蔡政府表達退役軍人「捍衛中華民國、反對台獨」的主張。

上月27日，繆德生在參與立法院外的年改抗爭時，為將中華民國國旗，及一幅寫著「沒有國軍就沒有國家」的白布條掛到立法院樓頂，藉此向蔡政府表達他們的心聲。未料在攀爬過程中，不幸從約2樓高的位置跌落，後腦直接中地，傷及腦幹，經台大醫院全力搶救後，最後仍在本月5日宣告不治，享年62歲。

今天上午，繆德生家屬在藍天行動聯盟、八百壯士等退役軍人團體協助下，共同為繆德生舉行告別式。儘管表定8點公祭才開始，但約莫7點不到，來自各路的昔日同袍，包括陸、海、空軍官校、幼校、中央軍事學院、中正理工學院等校友會，及中華民國退役將官總會、聯勤總部聯誼會等單位，都開始湧現在一殯，現場人數粗估至少數千人。

告別式會場，繆德生的女兒繆琬瑜與家人向致哀者代表致意；而繆德生的兒子在家祭時感性表示，他的父親繆德生，或許不是最好的父親，但是絕對是最好的軍人；從小到大，他總是將自己奉獻給國家，最後他用這種方式表達對國家的愛，他們非常不捨，「但我們支持他這樣做」。

年改團體「八百壯士」副指揮官兼發言人、退役陸軍中將吳斯懷表示，今天最重要的目的是讓繆德生上校的喪禮能有圓滿、尊榮的結束，所有繆德生的遺願，或他這一生努力的目標，希望蔡英文總統能透過今天的喪禮看見。

吳斯懷也提到，今天告別式能出現這種程度的場面，代表著繆德生這一生所奮鬥的「捍衛中華民國、反對台獨」目標，讓人敬重，希望政府能看見。

令人傷感的是，今天告別式會場景行廳前的花圃，豎立了一幅巨大的國旗，由於繆德生墜樓前一刻，就是要拿國旗攀上立法院，壯志未酬，如今，國旗飄揚在喪禮前，讓不少到場的部隊同袍，拿起手機拍下這一幕。

而在移靈時，與繆德生同為陸軍官校48期的同學，聚集在會場內外，奮力唱著陸軍官校校歌，「打條血路，引導被壓迫民眾，攜著手向前行，路不遠，莫要驚」，有人邊唱邊流淚，場面哀戚。

更催淚的是，當移出景行廳後，演奏校歌的軍樂隊雖停止演奏，但現場數百人就這樣開始奮力清唱這首校歌，唱到「這就是革命的黃埔」時是特別用力，有人眼淚直流，看著繆德生的大體被移出。

就在在靈車啟動時，現場同學不斷高喊「繆哥一路好走，來生再當兄弟！」由於人潮實在太多，一路從景行聽綿延到一殯大門外，員警特別進行交管，但現場等待的駕駛，沒有任何一輛車按喇叭，除了同袍的歌聲、打氣聲，眾人就這樣靜靜看著繆德生的靈車駛離。

這場告別式，在出席的政治人物部分，包括前總統馬英九、國民黨前主席洪秀柱、新黨主席郁慕明、國民黨副主席郝龍斌，國民黨主席吳敦義則是率領黃復興黨部、黃國樑支黨部、黃國園支黨部、台北市黨部幹部到場，多名泛藍立委、議員也都到場。

在軍人部分，包括現任國防部長嚴德發，與退輔會主委邱國正及多名陸海空軍將級官員到場；前國防部長高華柱、嚴明，前空軍上將夏瀛洲、前陸軍中將胡筑生、前陸軍中將副司令吳斯懷等人，讓現場繁「星」雲集。

吳敦義表示，蔡政府要依照憲法與法律規定，讓軍公教警消人員退休後也能維持有尊嚴而安定的生活，希望蔡政府能再對軍人年改版本重新檢討。

(中時)