外籍旅客染登革熱 台南旅遊趴趴走

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中時

一名外籍旅客2月12日至3月13日於菲律賓旅遊，隨後轉抵台南，因身體不適及發燒陸續就醫2次，3月21日回診進行登革熱NS1快篩，檢驗為陽性，但期間入住中西區民宿、也曾到小北夜市活動，台南市政府登革熱防治中心21日接獲通報，立即針對其居住民宿及活動點進行孳生源清除、放置噴霧罐及戶外環境化學防治，如經確診，預訂進行民宿半徑50公尺戶內外化學防治及擴大孳生源清除。

防治中心提高防治為掌握其活動範圍，22日以專人專車，陪同該旅客及友人活動，但也提醒當天曾到小北夜市活民眾，2週內如有發燒情形，請告知醫師此旅遊史，進行NS1快篩，敬請合作。

登革熱防治中心陳怡主任表示，該名外籍旅客3月13日入境時未發燒，同日至台南市陸續就醫2次，直至3月21日回診時，進行登革熱NS1快篩，檢驗為陽性，立即通報防治中心。該旅客至台南後，因身體不適大多於中西區民宿休息，外出時間皆未超過2小時，不過，3月20日至小北夜市活動超過2小時，該外籍遊客已於3月22日離開台南市。

登革熱防治中心提醒，該旅客於病毒血症可傳染期（3月13日至3月18日）皆於台南活動， 呼籲全市，尤其是中西區及北區醫療院所，落實就診民眾的詢問－旅遊史（Travelel history）、職業別（Occupation）、接觸史（Contact history） 及群聚（Cluster）。發現疑似症狀病例時，請立即進行登革熱NS1快篩並通報，以利衛生機關立即啟動防治措施，避免疫情於社區擴散。

(中時)

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