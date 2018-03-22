時力主張陸委會併外交部 吳釗燮：運作良好就無需併

2018年03月22日 12:58 中時 陳建瑜

時代力量林昶佐始終主張陸委會應併入外交部，外交部長吳釗燮今表示，過去與中國談到這個問題，中國的反應是會把國台辦併入國防部，我們也要理解可能的後果，若外交部與陸委會持續運作良好，就不需要合併。

立法院外交及國防委員會今以「3月4日日本公務船噴水追趕我東半球28號漁船事件相關因應作為與台日海權爭議相關談判現況與進程」為主題，邀請吳釗燮、駐日代表謝長廷等官員報告。

國民黨立委李彥秀詢問，台日就漁業問題經過實質溝通後，未來台灣漁船就可以不受日方干擾嗎？我方可以要求日方不要越界嗎？謝長廷說，坦白講，講良心話，如果他們（日本漁船）過來，我們理論上也可以抓、噴水，但他們從來沒有越出「雙方合作領域」的界。

李彥秀詢問，對於台灣今年參與5月世界衛生大會（WHA）情況。吳釗燮表示，已經在外交管道上跟很多國家經過很多協商，日本方面今年還是會支持台灣參加WHA，「應該沒有問題」。

李追問去年18個國家幫台灣講話，今年目標也是如此嗎？吳釗燮說，希望達成比去年更多的目標，此外，我方也會提案外，爭取辯論機會，爭取理念相近國家、友邦發聲，爭取雙邊及多邊會議。

另，李詢問，台灣爭取CPTPP第二輪談判的機會。謝長廷表示，「我們很努力」，沒有（談判）條件，「我們是比較辛苦一點啦」，就是「早上去拜託人家，下午要去抗議」，一下子當孔明，一下子當張飛，但是我們還是很努力。

民進黨立委王定宇則詢問，我方給日方外交官員禮遇車牌，但日方至今並未同等給予台駐日人員。謝長廷指出，我們歷年都有反應，但還有很多問題要解決，如旅客、漁民等，因此這個（豁免權）比較少談。

謝長廷說，他個人是希望能夠（與其他外使）一樣，他個人也是很尷尬，當參加日本的紀念大會時，跟所有外國大使比較，我車子就是最凸顯。坦白講，「也是覺得有點委屈」，但這個一直講自己，而別人都在做，但爭取這個是為國家的。

(中時)