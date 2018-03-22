雪綿豆沙 唇齒間的東北蜜境

2018年03月22日 12:46 中時電子報 文章/圖片來源：瀋陽市旅遊委員會

瀋陽在地理位置上，雖處於整個東北地區的偏南部，但仍是天寒地凍的北方氣候，冬天漫長寒冷，人們對高執量的食物需求很大。雖然東北菜系並不重糖，但是瀋陽人仍舊喜歡吃甜食。在傳統的滿族食品中，甜品也並不少見，像薩其馬、黏豆包等，都是味甜的主食，這些甜味成了生活的調味。

雪綿豆沙，是滿族傳統甜品，也是一道頗為神奇的遼沈美食，經典的東北菜。此菜主料選用豆沙，輔以蛋泡糊，採用松炸的烹調方法製成。暄軟漲滿，形圓色白似朵朵棉桃。外酥裡軟，人口香甜，請新爽口，甜而不膩。

圖片來源：瀋陽市旅遊委員會

雪綿豆沙口感嫩滑，味道香甜，不僅受到全國人民的喜愛，也得到世界美食愛好者的認可。日本著名乒乓球運動員福原愛，便是雪綿豆沙的“忠實粉絲”。福原愛是日本歷史上參加奧運會年齡最小的選手，因其早年在遼寧地區訓練乒乓球，並參與中國聯賽，被廣大遼沈乒丘球迷熟知。

這位長相甜美，性格可愛的日本女孩，在中國學習乒乓球期間，深受遼沈文化的影響。福原愛說著一口地道流利的東北話，很多生活習慣都很“東北”。這位自稱在休息時間只會吃和玩的日本姑娘，深愛中國美食，並且飲食習慣也與東北人相近。在一次採訪中，記者問到福原愛最喜歡吃的中國菜是什麼? 福原愛的回答讓中國記者都為之一愣，那便是雪綿豆沙。

雪綿豆沙的製作十分複雜，儘管原材料只有蛋清和豆沙，但製作起來是一道頗為費時的菜肴。先把豆沙搓成元宵大小的丸子拍上生粉備用。雞蛋取蛋清大約3只雞蛋清可做10個左右，蛋清置於無油無水的不銹鋼桶內，用打蛋器或筷子不斷攪打直至蛋清至雪花狀，筷子可插其中不倒或反拿盆蛋清不落為止，再加入少量的生粉拌勻成蛋泡糊。打蛋的時候，必須用不銹鋼或瓷制容器，忌用鋁器打蛋清。容器必須洗清油擦乾，否則影響蛋泡糊品質。打好的蛋泡糊不可久放。打蛋清時要一氣呵成，切忌打打停停，否則容易造成瀉水，而且必須打到筷子能插其中不倒為止。

打蛋清的過程，正是製作雪綿豆沙最難掌握的一個步驟，因此很多瀋陽的飯店都已經不再售賣這道菜。與此相反的是，瀋陽的很多夜市上出現了雪綿豆沙，作為一道甜品小吃提供給遊客和吃客。

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(中時電子報)