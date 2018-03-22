薪水翻4倍 楊世光：大陸是野生動園 肉食動物大膽來吧

2018年03月22日 12:54 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

留意財經節目的觀眾一定對楊世光不陌生，但最近己看不到他出現在螢光幕上，原來去年他已赴大陸工作，在上海主持財經節目。他說，大陸像是一座野生動物園，台灣則是一座木柵動物園，自認為是肉食性動物，就應該大膽過去大陸發展，畢竟台灣的市場太小了。

聯合報報導，楊世光原為財經節目主持人，但在台灣收視率已碰到瓶頸，剛好有朋友介紹上海愛股軒財經節目洽談，對方一見面就開出比台灣高四倍以上的薪資，還有免費住宿、餐飲和其他福利、連家人的安排都可幫忙處理。後來再跟老闆詳談，又給他加了數字，也同意他帶台灣人來作節目。

楊世光與新東家簽約，一次就付一年的薪水，他剛過去時，認為生產力絕對要比台灣高2倍，否則會活不下來，以前在台灣工作8小時，現在則要24小時。

楊世光回憶剛到上海3個月時的內心衝擊，中國的速度太快了，但也看到機會。他發現，大陸對知識、資訊付費的習慣非常好，很有發展潛力，因為薪資比台灣高很多，所以壓力大、犧牲睡眠是必然的。

楊世光說，「去大陸就是要打天下，不要想著說還要回台灣、我有退路，才會真的全心全力在大陸衝刺，也就是要以創業的心態去工作。」

如果年輕人對西進大陸有興趣，楊世光建議趁早來，因為大陸的人脈很有價值，可獲知很多訊息和機會，有助於未來的發展。「尤其現在大陸給台灣人超國民待遇，有很多優惠，機會難得啊！」

(中時電子報)