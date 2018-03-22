曾說遺體捐台大 李敖化作輕煙「恩仇皆散了」

王紀言分享多張昨清晨送別李敖照片。（圖／中時資料照片；取自王紀言微博）

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中時電子報
李敖昨清晨化作輕煙。（圖／取自王紀言微博）
王紀言等幾位好友送李敖最後一程。（圖／取自王紀言微博）
李敖長眠於山林之間。（圖／取自王紀言微博）
陳文茜轉發王紀言文章。（圖／取自文茜小妹大微博）

作家李敖18日因腦瘤辭世，享壽83歲，昨(21日)李敖兒子李勘宣布已將父親後事處理完畢，重返山林，今凌晨鳳凰衛視執行董事王紀言分享昨與幾位摯友送李敖最後一程，「大師的人生華彩之光在8點時辰升騰」，陳文茜則轉發說：「恩仇，皆散了」。

李敖生前曾在節目《李敖有話說》說：「我李敖在我活著的時候就把我的屍體捐出來了」，放話將把遺體捐給台大醫院，眼角膜可給路人，至於骨頭可以掛在台大，打趣說要讓後人知道他「多麼有骨氣」，其次也開放恨他入骨的人參觀，但他曾因攝護腺癌手術撤回捐贈，18日傳出病逝後，李敖經紀人當時回應尚未決定，捐遺體只是選項之一。

昨李勘表示，尊重李敖遺願，一切後事從簡完成，王紀言發文透露：「21日的台北清晨，細雨還在輕輕拍打著門窗，我們一大早就去為大師送行。周邊的告別室有鼓樂和頌經聲傳出，我們這裡很安靜、很溫馨、很簡樸，親人們默默地獻上感激和祝福，為大師的最後一段路鋪上溫暖的底色」，並分享多張親自送李敖上山照片，可見李敖的長眠地綠意盎然，十分清幽。

稍後，陳文茜轉發王紀言文章，寫下：「沒有告別，也不必告別。這輩子生活就是搏鬥，用肩膀，用尖銳的筆，用生繭的手，用畢生的耐力。而他走後，何方是雲彩？不必衣䄂，不必淚垂，不必再見」，並向好友道別說：「千山獨行，不必相送。瀟灑一生，快、意、恩仇，皆散了」。

(中時電子報)

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