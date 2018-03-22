國道1號西螺連環車禍 2人到院前無呼吸心跳

2018年03月22日 13:15 中時 鐘武達

國道1號西螺路段22日上午的連環事故，造成4人輕重傷。（鐘武達翻攝）

國道1號西螺路段的連環事故，自小客車被撞得嚴重變形。（鐘武達翻攝）

國道1號中山高速公路229.5公里南向雲林縣西螺路段，22日上午10點40分發生1起連環車禍，總計3輛大型車與1輛自小客車撞成一團，當場造成4人輕重傷，其中2人送醫到院前無呼吸心跳，但醫院仍在積極搶救。肇事原因及責任，國道三隊進一步調查釐清。

國道三隊交通組長賴協駿指出，這起4輛大小車輛連環撞的事故發生是在靠近西螺服務區路段，其中1輛油罐車車頭打橫撞上分隔島，後方的貨櫃車、大貨車以及1輛自小客車從後追撞，都嚴重受損，當場造成4人輕重傷。

現場4名傷者，經彰人縣消防局救難人員動用破壞器材救出，其中自小客車駕駛與乘客是1對母女，2人都因傷重分別送往彰化基督教醫院與雲林若瑟醫院，媽媽送醫時失去生命跡象，但醫院仍在積極搶救。

另外受傷的是貨櫃車駕駛及助手，其中駕駛傷勢嚴重，送往台大雲林分院時也一度沒有呼吸心跳，目前還在搶救。助手則送到衛福部彰化醫院，意識清楚。

這起事故，因肇事的車輛分別占用到中、外側車道，且因有3輛大型車，拖吊困難又費時，頓時造成車流一度嚴重回堵約5公里，現場直到12點30分左右才排除，交通終才恢復順暢。

賴協駿表示，車禍發生原因與責任歸屬，警方正在積極調查。

(中時)