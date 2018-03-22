總統裝傻？繆德生反年改墜樓亡　蔡英文旌忠狀怎寫「積勞病故」

因反年改意外墜樓身亡的繆德生，獲頒旌忠狀，獲頒理由竟是「積勞病故」，遭民眾狂酸。

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中時電子報

藍天行動聯盟秘書長、退休上校繆德生，上月27日參與反年改抗爭活動，攀爬立院外牆欲插旗時，不慎從2樓高度摔落地面，雖緊急送醫救治，本月5日下午2時許仍不幸拔管離世，享年62歲。家屬今天在台北市第一殯儀館景行廳為謬舉辦告別式。

藍天行動聯盟祕書長繆德生，因為這一摔辭世。(中時資料照)

前總統馬英九、國民黨主席吳敦義等藍營大咖，國防部長嚴德發、參謀總長李喜明等軍方高層都到場致哀，國軍還頒發旌忠狀，頒發者是總統蔡英文與行政院長賴清德。

但讓人不解的是，繆德生明明反年改墜樓身亡，忠旌狀左側竟寫「積勞病故」，讓人覺得蔡英文政府在掩蓋事實、刻竟迴避繆德生是反年改意外身亡事實。

國防部發言人陳中吉說，旌忠狀上的致詞，只是「按規定的表達方式」，實際上還是以他曾經獲得的勳獎為主，一切合乎規定。

對於繆德生旌因「積勞病故」獲頒旌忠狀，許多民眾看了傻眼，紛紛在臉書留言酸「繆德生上校原來是「積勞病故」啊？所以那天全國電視觀眾全都中了邪，看到的都是幻覺？這是PM2.5吸太多的後遺症嗎？」、「人都死了 還在羞辱」、「牠總不能寫：此人為了反對我的暴政 特此假掰褒揚」、「原來PM2.5還會影響大腦，不只呼吸道跟肺部!!!」、「我開始懷疑潔生的往生病因了．．．」。

(中時電子報)

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