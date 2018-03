2018年03月22日 13:04 中時 吳江泉

勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心(YS)為歡慶5週年生日,於3月24日上午10點在前金區五福三路21號8樓青年職涯發展中心,安排一系列慶祝活動,今年以「職涯Give Me 5 · JOB will be FINE」為主題,推出「傲少年」模擬選才、「線上情報站開站」儀式及「職涯嚮導來開講」等豐富熱鬧的活動,歡迎青年朋友們踴躍參加。

活動當天,YS邀請知名創業部落客暨專業諮商心理師貴婦奈奈、港都電台副總經理翁碧蓮、台虹科技管理處處長陳孟吾、趨勢科技全球人力資源副總經理吳麗娟及國賓飯店人力資源部協理張艷秀等業界代表到場指導「傲少年」模擬選才,當天同時進行線上情報站的開站儀式,並安排貴婦奈奈職涯嚮導講座,歡迎青年朋友多加利用勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心(YS)網站洽詢。

(中時)