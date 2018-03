高市辦青少年人權音樂會 增進理解減少歧視

2018年03月22日 13:06 中時 吳江泉

高市響應國際消除種族歧視日舉辦青少年人權音樂會,小朋友踴躍互動。(吳江泉翻攝)

響應國際消除種族歧視日,尊重每個人不受歧視享有同等生命的權利,高市山達基教會辦理「愛.融合」人權音樂會,由知名星星兒團體-星韻天使樂團演出,用音樂帶給學生「愛」的饗宴。主辦方呼籲建立青少年人權觀,才是打造友善社會的基石。

為減少不同族群因為成長環境不同而有歧視、暴力衝突及霸凌等問題,高雄市議員黃紹庭、吳麥文教基金會執行長張文雄、高雄市各級學校家長協會理事謝坤庭、國際獅子會專區主席傅珍妮、社團法人中國真佛宗華光功德會南區分會會長羅文量、高雄市政府鹽埕區公所代表、前金區公所代表等人共赴活動。

高雄市議員黃紹庭分享在美國居住、工作20年的經驗,認為愛與零歧視是非常重要的,勉勵小朋友要將心中的愛與感恩說出來、表現出來,讓家人、同學及老師感受到愛的價值。

看著不善言語表達的星韻天使樂團卻能以大提琴、小提琴及單簧管等樂器演奏出「灌籃高手」、「多拉A夢」等多首熱門動漫主題曲,讓台下學生及老師非常震撼,最後一曲「牛仔很忙」更是帶動現場學生一起合唱。

山達基教會創始人L. 羅恩賀伯特-高雄機構代表蔡美嫻表示,幫助學生去瞭解少數族裔、弱勢團體所面對的生活挑戰,可以讓學生在不同文化互動中,建立尊重與理解的態度,有助於多族群共存的狀態,將錯誤的偏見與刻板印象消弭於無形。

活動主辦方表示,人權是培育青少年認識國際價值觀最好的起步,更是打造友善社會的基石。而消除歧視更是近十年來各國最重視的行動,除了教育單位不定期的宣導外,更需要社會大眾的參與、支持。

3月21日是聯合國訂定的「國際消除種族歧視日」(International Day for the Elimination of Racial Discrimination),而3月21至27日則被定為「國際消除種族歧視週」,全球政府共同響應,期望這天沒有戰爭、沒有流血衝突,不同膚色、種族、文化的人民可以和平共處。

(中時)